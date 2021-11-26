АЛЕКСАНДР ИЗ ЭГ (др.-греч. Ἀλέξανδρος ὁ Αἰγαῖος)

Философ-перипатетик, один из воспитателей Нерона.

Суда сообщает об Александре, что он был воспитателем Нерона вместе с Херемоном Александрийским , философом-стоиком, историком и филологом. Скорее всего, их деятельность продолжалась до 49 г., когда воспитание наследника было поручено Сенеке Младшему. У Александра, по данным того же источника, был сын Целий, прославившийся своей оппозиционностью к уже правившему Нерону.

Александр составлял комментарии к сочинениям Аристотеля. Симпликий в своих комментариях на «Категории» и «О небе» упоминает о толкованиях Александра на эти трактаты. Александр считал «Категории» началом логического исследования; цель логики для него, как и для других комментаторов, исследование, первых, порождающих речь звуков, служащих для обозначения существующих вещей. Скорее всего, Симпликию уже не был доступен оригинальный текст комментариев Александра и он пользовался комментариями Александра Афродисийского на «Категории» и «О небе» (конец II – начало III в.).