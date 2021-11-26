АЛЕКСАНДР ИЗ ДАМАСКА

АЛЕКСАНДР ИЗ ДАМА́СКА (др.-греч. Ἀλέξανδρος ὁ Δαμασκηνός) - философ-перипатетик, глава перипатетической кафедры в Афинах (176-178 гг.).

Об Александре сообщает Гален в своих сочинениях «О предварительной диагностике» и «Об анатомировании». Он характеризуется как «знаток Платона, более расположенный к Аристотелю ». Александр был близок второй софистике и представлял скорее тип философствующего ритора, чем софиста. Нам ничего не известно ни о его взглядах, ни о его сочинениях; кроме Галена о нем никто не сообщает, да и из этого сообщения, как будет видно, не ясно, чем его платонизм или аристотелизм отличался от скептицизма . Характеризуя его, Гален говорит о «любви к спорам» (φίλονείκία); его скепсис, скорее, проявление софистики, чем философская позиция.

В 163 г. Александр присутствовал на открытой лекции с анатомированием, которую давал Гален в Риме; организовал ее Флавий Боэт, бывший учеником Александра, присутствовали видные римские политики и интеллектуалы. В ходе лекции предполагалось исследовать вопрос о связи голоса с грудной клеткой. Гален объявил, что он произведет вскрытие, а Александр, «наставник всех присутствующих», поможет ему сформулировать выводы. Александр тут же задал вопрос, стоит ли доверять чувственно данным явлениям, но Гален от дальнейшего спора в этом направлении ушел.

Возможно отождествление Александра из Дамаска с платоником Александром, о котором пишет Марк Аврелий в «Размышлениях» (I, 12, 1) и тем Александром, что посвятил герму Аристотелю.