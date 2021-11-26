АГАТАРХИД КНИДСКИЙ

Философ- перипатетик и географ, живший и работавший в Александрии.

Служил помощником Киннея — секретарем Птолемея VI Филометора (180–145), секретарем у Гераклеида Лемба, воспитателем одного из сыновей Птолемея VIII Эвергета II (170–116). Автор «Истории Азии» в 10 книгах и «Истории Европы» в 49 книгах, от которых сохранились лишь несколько фрагментов, а также тракт. «Об Эритрейском море»; выписки из первой и пятой книги сохранились в библиотеке патр. Фотия.

Автор статьи: М. Д. Бухарин.