ТРАСИЛЛ из МЕНДЫ (др.-греч. Θράσυλλος)

Древнеримский философ-платоник, придворный астролог Тиберия и Клавдия.

Трасилл, возможно, происходил из египетского города Менды. О его знакомстве с Тиберием и о том, как он стал придворным астрологом, рассказывает Тацит: Тиберий, желая испытать его искусство, пригласил его к себе на Родос, где расспросил Трасилла сначала о своем будущем, а потом о его. После того, как Трасилл предугадал замысел Тиберия столкнуть его на обратной дороге в пропасть, «обняв его, поздрав­ил с тем, что он уви­дел надви­гав­шу­ю­ся на него опас­ность и все же оста­лся невре­ди­мым, и, сочтя все ска­зан­ное им за ора­кул, удер­жал его при себе, как одно­го из сво­их бли­жай­ших дру­зей» (Tac. Ann. VI, 21). Позже Трасилл консультировал и Калигулу.

Трасилл был не только астрологом, но и философом. Он издал сочинения Демокрита и Платона, разбив их на группы по четыре текста (тетралогии). Сам Трасилл пояснял, что разбил их так еще сам Платон, подражая древним трагикам, которые представляли свои сочинения тетралогиями (три трагедии и сатировская драма). Произведения Платона делились на тетралогии следующим образом: 1) «Евтифрон», «Апология Сократа», «Критон», «Федон»; 2) «Кратил», «Теэтет», «Софист», «Политик»; 3) «Парменид», «Филеб», «Пир», «Федр»; 4) «Алкивиад I», «Алкивиад II», «Гиппарх», «Соперники»; 5) «Феаг», «Лахет», «Хармид», «Лисид»; 6) «Евтидем», «Протагор», «Горгий», «Менон»; 7) «Гиппий Больший», «Гиппий Меньший», «Ион», «Менексен»; 8) «Клитофонт», «Государство», «Тимей», «Критий»; 9) «Минос», «Законы», «Послезаконие», «Письма». Такой принцип издания Платона сохраняется и в некоторых современных изданиях. Кроме того, Трасилл дал диалогам двойные названия по теме, например, «Парменид, или об идеях».

Трасиллу принадлежали сочинения по математике, астрономии и гармонике и введение в философию под названием «О первоначалах пифагореизма и платонизма».