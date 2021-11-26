ТАЦИТ ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ

ТАЦИТ ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ - римский государственный деятель и историк.

Получил риторическое образование в Риме, где его учителями были Марк Апр, Юлий Секунд и, возможно, Квинтилиан . Тацит занимался адвокатской деятельностью, в 77 или 78 году женился на дочери Гнея Юлия Агриколы, который помогал ему в карьере. Тацит был военным трибуном, квестором, эдилом и претором, вошел в состав сената, был другом Плиния Младшего . В 88 году стал членом коллегии квиндецимвиров и участвовал в проведении Секулярных игр . После мятежа Луция Антония Сатурнина (январь 89 года) Тацит на несколько лет покидает Рим; вероятно, это время он провел на Рейне в качестве наместника одной из провинций. В 97 году Нерва назначает его консулом-суффектом. В 112-113 годах Тацит назначен проконсулом в Азию.

Все дошедшие до нас сочинения Тацита были написаны после смерти Домициана . Это «Диалог об ораторах», «О жизни и характере Юлия Агриколы» («Агрикола»), «О происхождении и положении германцев» («Германия»), «История» и «От кончины божественного Августа» («Анналы»). До нас дошли несколько свидетельств о речах, которые произнес Тацит, ни одна из них не сохранилась, но его взгляды на красноречие нашли отражение в «Диалоге об ораторах». Исследуя причины упадка красноречия, Тацит обращает внимание на изменение его статуса в Риме и исчезновение политических речей и несовершенство школьного образования, отводящего большую часть времени пустым декламациям. Подлинное красноречие находит почву в гражданских распрях, а не спокойствии государства. Завершает диалог тезис о том, что утрата свободы - плата за восстановление мира. При выборе между цицероновским классицизмом и азианством Сенеки Тацит предпочитает Цицерона.

В память о своем тесте, умершем в 93 году, Тацит написал биографическое сочинение «Агрикола», в центре которого находится рассказ о римском завоевании Британии. Хотя Агрикола служил Домициану, Тацит отличает благо Рима от блага императора и заявляет, что и при дурных принцепсах могут существовать выдающиеся люди. Агрикола отказывается как от раболепия перед принцепсом, так и от бессмысленной борьбы с ним. «Германия» – географо-этнографическое сочинение, где Тацит как рассказывает о Германии в целом, так и характеризует отдельные племена (гельветов, кимвров, галлов и т.д.).

В «Германии» Тацит описывает добродетели германцев и пороки римлян, испорченных благами цивилизации.

Главные труды Тацита относятся к области историографии. «История» была написана между 104 и 109 годами и состояла из 14 книг, охватывавших период от событий после смерти Нерона до убийства Домициана (69-96 годы); сохранились книги I-IV и часть V, посвященные 69-70 годам. «Анналы» создавались со 109 по 116 год, они состояли из 16 книг, рассказывающих о времени от смерти Августа до Нерона (14-68 годы). До нашего времени дошли книги I-IV, часть V и VI, с XI (без начала) до XVI (без конца).

Тацит заявляет, что будет писать историю без гнева и пристрастия (sine ira et studio); в приведенных им фактах нет оснований сомневаться, но их трактовка не всегда объективна. Тацит писал с морализаторских позиций, главное для него – добродетель (virtus) человека, а отсутствие ее - вырождение и упадок. На переднем плане изложения Тацита находится Рим и императорский двор, что дает ему неисчерпаемый источник для изображения пороков и недостатков принцепсов и их приближенных. К простому народу и неримскому миру он не испытывает ни интереса, ни симпатии.

В отношении человеческой природы Тацит пессимистичен, но, как и в «Диалоге», он не отрицает того, что принципат обеспечил государству мир и стабильность. В XV книге содержится одно из первых упоминаний о христианах в римской литературе (обвинение их в поджоге Рима и преследование Нероном). В своих трудах Тацит пользовался как собственными наблюдениями и данными, полученными от очевидцев событий, так и сочинениями предшественников - Плиния Старшего , Фабия Рустика, записки Агриппины Младшей и Домиция Корбулона, протоколы сената и римские хроники.

Тацит послужил источником для Аммиана Марцеллина и христианских писателей поздней античности.

Сочинения :

Cornelii Taciti libri qui supersunt / Ed. E. Koestermann. Vol. I-II. Lipsiae, 1965-1969;

Тацит. Сочинения в двух томах / Отв. ред. С. Л. Утченко. СПб., 1993.

Библиография :

Suerbaum W. Zweiundvierzig Jahre Tacitus-Forschung: Systematische Gesamtbibliographie zu Tacitus’ Annalen 1939-1980 // ANRW. Bd. II.33.2. Berlin; New York, 1990. S. 1032-1476;

Benario H. W. Six Years of Tacitean Studies. An Analytic Bibliography on the “Annales” (1981-1986) // ANRW. Bd. II.33.2. Berlin; New York, 1990. S. 1477-1498;

Benario H. W. Recent Work on Tacitus: 1984-1993 // CW. Vol. 89. 1995. P. 89-162

Иллюстрация :

Современная статуя Тацита. Здание парламента. Вена.