СТРАБОН

Страбóн ( древнегреч. Στράβων) (ок. 64/63 до н. э., Амасия, Понт, Малая Азия — ок. 23/24 н. э. Амасия, Вифиния и Понт, Римская империя) — древнегреческий географ и историк. С. происходил из знатного понтийского рода, близкого царскому дому; его дед перешел на сторону римлян в 3-й Митридатовой вой­не. Получил хорошее образование, его взгляды близки к стоицизму . С. много путешествовал, подолгу жил в Риме.

С. принадлежат сохранившиеся в небольших фрагментах «Исторические записки», где описывались события 146–31 до н. э., и фундаментальная «География» в 17 книгах. Первые две книги дают изложение математической географии, 3–10-я описывают регионы и народы Европы, 11–­16-я — Азии, 17-я — Африки. Сочинение С. является важнейшим источником по истории античной географии и истории. Он описывает не только рельеф и природу местности, но и достопримечательности, религию, нравы и обычаи различных народов. Кроме этого С. сообщает много сведений о мифологии, биографиях античных государственных деятелей и полководцев, истории областей и городов. Часть сведений С. почерпнул из собственных наблюдений во время путешествий, часть — из сочинений предшественников (Гиппарха, Полибия, Посидония, Эратосфена); как правило, он обращается к греческим, а не римским писателям. Целью С. было написание не исключительно научного труда, а занимательного пособия, полезного для образованных римлян. Его «География» пользовалась большой популярностью в Античности и Средние века.

Соч. : География в 17 книгах / Пер. Г. А. Стратановского. М., 1964.

Лит. : Арский Ф. Н . Страбон. М., 1974; Грацианская Л. И . «География» Страбона: Проблемы источниковедения // Древнейшие государства на территории СССР, 1986 г. М., 1988. С. 6–175; Engels J . Augusteische Oikumenegeographie und Universalhistorie im Werk Strabons von Amaseia. Stuttgardt, 1999; Dueck D . Strabo of Amasia: A Greek Man of Letters in Augustan Rome. London–New York, 2000; Strabo’s Cultural Geography. The Making of a Kolossourgia / Ed. by D. Dueck, H. Lindsay, S. Pothecary. Cambridge, 2005; The Routledge Companion to Strabo / Ed. by D. Dueck. London–New York, 2017; Roller D. W . A Historical and Topographical Guide to the Geography of Strabo. Cambridge, 2018. А. Д. Пантелеев.