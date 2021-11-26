САЛЛЮСТИЙ, ГАЙ КРИСП (лат. Gaius Crispus Sallustius)

Римский историк.

Происходил из состоятельной всаднической семьи. Саллюстий переехал в Рим и начал политическую карьеру: в 55 или 54 г. до н.э. был квестором, в 52 г. стал народным трибуном и выступал против Цицерона и Милона , обвиненного в убийстве Клодия ; к этому времени относится его инвектива против Цицерона (если Саллюстий действительно был ее автором).

В 50 г. был исключен из списка сенаторов по обвинению в безнравственном поведении, реальной причиной этого стала его поддержка Цезаря в борьбе с Помпеем. После этого Саллюстий принял участие в войнах Цезаря, за что тот вернул ему звание сенатора. В 46 г. он сопровождает Цезаря в Африку, где стал наместником Западной Нумидии (провинция Africa Nova). На деньги, нажитые в Африке, Саллюстий по возвращении в Рим разбил между Квириналом и Пинцием прекрасные сады, купил виллу Цезаря в Тибуре и вел роскошную жизнь.

Смерть Цезаря положила конец карьере Саллюстия, и последние годы своей жизни он посвятил литературным занятиям.

Саллюстию принадлежат две монографии, «О заговоре Катилины» (De coniuratione Catilinae) и «Югуртинская война» (Bellum Iugurthinum). В первом сочинении идет речь о событиях 63 г., когда аристократ Луций Сергий Катилина попытался с помощью своих приверженцев захватить власть в Риме, но был разоблачен. Второе – рассказ о войне Рима с нумидийским царем Югуртой в 111-105 гг.

Оба сочинения показывают глубокий нравственный упадок, в котором, по мнению Саллюстия, находилось римское общество конца Республики, коррумпированность и дегенерацию аристократии. «История» в 5 книгах, охватывавшая период с 78 по 55 г., сохранилось только во фрагментах, но и они позволяют почувствовать прогрессировавший пессимизм Саллюстия: если раньше он считал началом упадка разрушение Карфагена в 146 г., то здесь он утверждает, что эти пороки существовали и до того, а сдерживал их только страх перед внешней угрозой.

Кроме того, Саллюстию принадлежат два послания Цезарю; принадлежность ему инвективы, направленной против Цицерона, признается не всеми.

Саллюстий пользовался сочинениями Лициния Макра, Валерия из Анция, Сизенны, мемуарами Суллы и Эмилия Скавра, Полибия. В своем творчестве он ориентировался на Фукидида и Катона Старшего . Тацит называл Саллюстия величайшим историком Рима.

Сочинения :

C. Sallustius Crispus. Catilina. Iugurtha. Fragmenta ampliora / Ed. A. Kurfess.Berlin, 1957;

Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. / Пер. В. О. Горенштейна. М., 1981.