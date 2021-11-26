РИМСКАЯ ШКОЛА

Римская система образования.

Состояла из трех ступеней: первой ступени соответствовала начальная школа, второй – грамматическая и третьей – риторская.

Начальные школы появились в Риме еще в V в. до н.э., причем посещали их не только мальчики, но и девочки: именно в такую школу ходила плебейская девушка Вергиния, к которой воспылал страстью глава комиссии децемвиров Аппий Клавдий (Liv., III, 44, 6). Открыть школу мог любой, официального разрешения не требовалось: далеко не всегда magister ludi (начальник школы) был человеком достаточно образованным и компетентным. Судя по распространенности грамотности среди населения (со II в. до н.э. пароль в армии передавался не устно, а на табличке – Polyb. VI, 34, 7-12) такими школами была усеяна вся Италия.

В начальной школе учили чтению, счету, письму. Учение начиналось с семи лет, мальчики и девочки учились вместе, и в школе проводили весь день. Детей из семей побогаче в школу провожал раб- педагог . Выучившись читать и писать, дети записывали под диктовку учителя тексты, например, законы Двенадцати таблиц. Чаще всего писали на табличках, покрытых воском, стилем (stilus) – заостренной металлической палочкой с тупым концом (для стирания). Грамоту и счет дети постигали несколько лет (до пяти) – не от того, что были тупее современных школьников: одолеть программу начальной школы при античной системе слитного письма, отсутствии знаков препинания и цифровой системе римлян было не так-то просто. Учебный год был короче, ибо каникулы и многочисленные праздники «съедали» его значительную часть. Школьные учителя нередко прибегали к побоям, вразумляя своих учеников: в ход шел и прут (ferula), и розги; таскали за уши, веря, что это помогает запоминанию.

В школе следующей ступени – грамматической – обучение продолжали дети более-менее состоятельных родителей; бедняки шли работать. Грамматик – учитель хорошо образованный, с глубокими познаниями и широким кругом интересов; многие из них были учеными греками – вольноотпущенниками. Программа включала в себя чтение поэтов и прозаиков, толкование текстов, умение грамотно выстраивать фразы на родном языке. Обучали не только словесности: для толкования и комментирования требовались познания в области астрономии, музыки, ботаники, географии, философии и т.д. Из римской литературы читали «Одиссею» в переводе Ливия Андроника, Квинта Энния, сатиры Луцилия, комедии Теренция, позже – из поэтов – Вергилия, меньше – Горация , из историков – Саллюстия , из ораторов – Цицерона . Параллельно с латинской занимались греческой литературой; читали Гомера , басни Эзопа, комедии Менандра. Учитель-грамматик также бывал щедр на удары, закрепляя знания с помощью ферулы, как Орбилий, учитель Горация. Некоторые из грамматиков использовали более гуманные и эффективные способы обучения: так, Веррий Флакк, чтобы раз­вить спо­соб­но­сти уче­ни­ков, устра­и­вал состя­за­ния меж­ду ними; награ­дой победителю быва­ла какая-нибудь древ­няя кни­га, пре­крас­ная или ред­кая. Заинтересовавшись этой методой, император Август избрал его настав­ни­ком для сво­их вну­ков, и он со всей шко­лой пере­брал­ся на Пала­тин, правда, с условием не принимать новых учеников (Suet. Gramm., 17).

Окончив школу грамматика, соответствующую средней школе, подросток в возрасте примерно 14 лет, иногда – старше – поступал в высшую школу – школу ритора. С риторикой римлян познакомили греки, они же были первыми преподавателями риторских школ. Обучение включало в себя теорию ораторского искусства и практику: всевозможные упражнения, составление речей на заданную тему. Преподавали навыки актерского мастерства, владения мимикой, жестами, столь необходимые оратору. Продолжали читать историков, юристов и ораторов, особенно последних. Об успехах ученика судили по его публичному выступлению – декламации (declamatio): в назначенный день, в присутствии всего класса, родителей, которые часто приводили с собой друзей, ученики выступали со свазориями или контроверсиями. Suasoria – монолог, в котором мифологический герой или исторический персонаж обсуждает какую-то проблему, отстаивает некую позицию, взвешивает «за» и «против», приводя аргументацию. Одну из таких тем приводит Ювенал : бедную голову учеников учитель «забивал Ганнибалом ужасным»: «устремиться ли после сраженья в Каннах на Рим, или после дождей и гроз осторожно войско свое отвести, отсыревшее от непогоды» (Iuv. Sat. VII, 160-165). Controversia – спор в вымышленном судебном деле между защитником и обвинителем – весьма эффективный способ подготовить ученика к будущей карьере судебного оратора.

Конспект риторических декламаций – свазорий и контроверсий, которые он слышал или о которых знает, подготовил Л. Анней Сенека Старший, отец знаменитого философа, по просьбе своих сыновей. Там приведены, например, такие темы для свазорий: Агамемнон обдумывает, следует ли принести в жертву Ифигению, повинуясь предсказаниям Калханта (Suas. 3); или: триста спартанцев, после того, как другие отряды греков бежали из-под Фермопил, обдумывают, не бежать ли им тоже (Suas. 2). Темы для контроверсий погружали ученика в мир приключений, невероятных ситуаций, запутанных положений, например: попавший в плен к пиратам просит отца о выкупе; тот не выкупает; дочь вождя пиратов вынуждает его поклясться, что он женится на ней, если будет свободен; он клянется; та, оставив отца, последовала за юношей; юноша возвращается к своему отцу, тот требует, чтобы он развелся с дочерью пирата и женился на богатой сироте; юноша отказывается, отец лишает его наследства (Cont. I, 6).

Выпускник риторской школы получал общее гуманитарное образование; чтобы придать ему блеск или шлифовку, отправлялись за границу – в Афины с их философскими школами, или на Родос, где преподавали известные риторы.

Исторические источники:

Гораций. Послания. II, 1;

Светоний. О грамматиках; Ювенал. Сатира 7;

Квинтилин. Риторические наставления;

Seneca. Controversiae. Suasoriae. 2 vols. Loeb Classical Library. Cambr. Mass.; L., 1974.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева