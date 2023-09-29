Плутáрх

Плутáрх ( греч. Πλούταρχος) (ок. 46, Херонея — после 127, там же) — древнегреческий писатель и философ. Родом из знатной семьи в беотийской Херонее , где жил до самой смерти. Обучался в Афинах , был учеником платоника Аммония. Занимал должность жреца в Дельфах . Не раз посещал Рим и Италию, получил римское гражданство и стал называться Луцием Местрием Плутархом. Много путешествовал по Греции. В зрелые годы возглавлял кружок своих друзей и учеников.

П. — один из самых плодовитых античных писателей, блестящий стилист. От него дошло 50 биографий и 104 сочинения на иные темы («Moralia»). «Параллельные биографии» представляли собой парные жизнеописания греческих и римских военных и политических деятелей, начиная с мифических времен до Поздней Республики. Пары составлялись по сходству биографий и характеров: Тесей — Ромул, Александр — Цезарь , Демосфен — Цицерон и др. Был склонен к идеализации своих героев. П. подчеркивал, что его интересует характер персонажей и факты, его иллюстрирующие, а не исторические события сами по себе. Использовал большое число источников (в том числе на латинском), на которые ссылался намного чаще, чем другие античные авторы. Помимо 46 параллельных биографий сохранились жизнеописания Артаксеркса, Арата, Отона и Гальбы.

«Moralia» — трактаты на различные темы (политические и религиозные вопросы, антикварные изыскания и др.), в которых П. отстаивал полисные ценности, величие прошлого Эллады, в области философии — взгляды академиков. Сочинения П. — ценнейший источник по древней истории, однако важно отделять изложенные им факты от его суждений, часто влиявших на оценки современных ученых.

Лит. : Аверинцев С. С . Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973; Ziegler K . Plutarchos von Chaeronea. Stuttgart–Waldsee, 1949. А. В. Короленков.