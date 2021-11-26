ПЛАВТ ТИТ МАКЦИЙ
ПЛАВТ ТИТ МАКЦИЙ - римский комедиограф.
Сам Плавт именовал себя Макком (Maccus), по имени одного из персонажей древнеримской ателланы. Сведения о жизни Плавта скудны. Предполагается, что он был родом из города Сарсина (Умбрия). По свидетельству Варрона Реатинского (в изложении Авла Геллия), Плавт скопил денег, участвуя в театральных постановках, но разорился, вернулся в Рим нищим и ради пропитания нанялся на мельницу, где написал 3 пьесы.
В древности Плавту приписывалось 130 пьес; в полном объёме сохранилось 20. Комедии Плавта основаны на адаптированных к римской аудитории греческих сюжетах. Основываясь на образцах так называемой новой комедии (Менандр, Дифил, Филемон), Плавт сочинял паллиаты - комедии из греческого быта, с греческими именами и костюмами, но наполненные италийскими реалиями, создавая множество вариаций жанра: комедии менандровского типа, с тонко разработанной психологией [«Кубышка» («Aulularia»), «Стих» («Stichus», поставлена в 200 году), «Вакхиды» («Bacchides»)]; комедии положений [«Два Менехма» («Menaechmi»)]; комедии с серьёзной социальной и моральной проблематикой [«Пленники» («Captivi»)]. Особняком стоит «Амфитрион» («Amphitruo») - «трагикомедия», как определял пьесу сам Плавт, представляющая собой пародию на мифологический сюжет.
Об оригинальности Плавта трудно судить, поскольку греческие образцы его комедий не сохранились. В структуру греческих комедии, состоявшей из стихотворных диалогов и хоровых интермедий, он ввёл песни и танцы, опираясь на музыкальную форму римской трагедии. Диалог и декламация под музыку («кантики») перемежаются у Плавта лирическими партиями; широко использованы монологи героев, реплики «в сторону» и прямое обращение актёра к зрителям. Широк репертуар его комических эффектов: от сцен, основанных на взаимном непонимании (в «Кубышке»), до буффонады, связанной с проделками рабов. В основе сюжетов его пьес - случайные ошибки и недоразумения («Два Менехма», «Пленники»), ухищрения пронырливого раба-интригана, старающегося раздобыть для молодого хозяина деньги [«Ослы» («Asinaria»)] или девушку [«Псевдол» («Pseudolus», поставлена в 191 году)], и так далее.
В характеристике действующих лиц Плавт усвоил типы, сложившиеся в римской «средней комедии» (влюблённый юноша, строгий отец, хвастливый солдат, хитрый раб, гетера, сводник), хотя способен на нетривиальные вариации и контрастные соположения характеров. Язык Плавта чрезвычайно богат: он использовал как лексику высокой поэзии (Энний, Невий), так и просторечие, грецизмы (в том числе вводил «говорящие» греческие имена), комические неологизмы и так далее. С разнообразием языка гармонирует крайняя гибкость и разнообразие метрики, особенно в «кантиках».
В классический период римской литературы Плавта ценили за его ясную, изящную латынь (Цицерон), хотя более влиятельным драматургом считали Теренция. По образцам Плавта и Теренция создавалась европейская комедия Возрождения (Л. Ариосто, Плавт Аретино). Переработки комедии «Амфитрион» создали Мольер, Дж. Драйден, Г. фон Клейст; тип скупца Евклиона, выведенный Плавтом в «Кубышке», повлиял на образ Гарпагона в мольеровской комедии «Скупой»; «Два Менехма» легли в основу «Комедии ошибок» У. Шекспира; с типажом хвастливого воина связаны образы шекспировского Фальстафа и главного героя пьесы датского писателя Л. Хольберга «Якоб фон Тибое, или Хвастливый солдат» (1723 год). На творчество Плавта также опиралась комедия дель арте.
Сочинения:
Comedies / Ed. A. Ernout. P., 1932-1940. Vol. 1-7;
Избранные комедии. М.; Л., 1933-1937. Т. 1-3;
Комедии. М., 1997. Т. 1-3.