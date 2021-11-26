ПЛАВТ ТИТ МАКЦИЙ

ПЛАВТ ТИТ МАКЦИЙ - римский ко­ме­дио­граф.

Сам Плавт име­но­вал се­бя Мак­ком (Maccus), по име­ни од­но­го из пер­со­на­жей древнеримской ател­ла­ны. Све­де­ния о жиз­ни Плавта скуд­ны. Пред­по­ла­га­ет­ся, что он был ро­дом из города Сар­си­на (Ум­брия). По сви­де­тель­ст­ву Вар­ро­на Реатинского (в из­ло­же­нии Ав­ла Гел­лия), Плавт ско­пил де­нег, уча­ст­вуя в те­ат­раль­ных по­ста­нов­ках, но ра­зо­рил­ся, вер­нул­ся в Рим ни­щим и ра­ди про­пи­та­ния на­нял­ся на мель­ни­цу, где на­пи­сал 3 пье­сы.

В древ­но­сти Плавту при­пи­сы­ва­лось 130 пьес; в пол­ном объ­ё­ме со­хра­ни­лось 20. Ко­ме­дии Плавта ос­но­ва­ны на адап­ти­ро­ван­ных к римской ау­ди­то­рии греческих сю­же­тах. Ос­но­вы­ва­ясь на об­раз­цах так называемой но­вой ко­ме­дии (Ме­нандр, Ди­фил, Фи­ле­мон), Плавт со­чи­нял пал­лиа­ты - ко­ме­дии из греческого бы­та, с греческими име­на­ми и кос­тю­ма­ми, но на­пол­нен­ные ита­лий­ски­ми реа­лия­ми, соз­да­вая мно­же­ст­во ва­риа­ций жан­ра: ко­ме­дии ме­нан­д­ров­ско­го ти­па, с тон­ко раз­ра­бо­тан­ной пси­хо­ло­ги­ей [«Ку­быш­ка» («Aulularia»), «Стих» («Stichus», поставлена в 200 году), «Вак­хи­ды» («Bacchi­des»)]; ко­ме­дии по­ло­же­ний [«Два Ме­нех­ма» («Menaechmi»)]; ко­ме­дии с серь­ёз­ной со­ци­аль­ной и мо­раль­ной про­бле­ма­ти­кой [«Плен­ни­ки» («Captivi»)]. Особ­ня­ком сто­ит «Ам­фит­ри­он» («Amphitruo») - «тра­ги­ко­ме­дия», как оп­ре­де­лял пье­су сам Плавт, пред­став­ляю­щая со­бой па­ро­дию на ми­фо­ло­гический сю­жет.

Об ори­ги­наль­но­сти Плавта труд­но су­дить, по­сколь­ку греческие об­раз­цы его ко­ме­дий не со­хра­ни­лись. В струк­ту­ру греческих ко­ме­дии, со­сто­яв­шей из сти­хотворных диа­ло­гов и хо­ро­вых ин­тер­ме­дий, он ввёл пес­ни и тан­цы, опи­ра­ясь на музыкальную фор­му римской тра­ге­дии. Диа­лог и дек­ла­ма­ция под му­зы­ку («кан­ти­ки») пе­ре­ме­жа­ют­ся у Плавта ли­рическими пар­тия­ми; ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны мо­но­ло­ги ге­ро­ев, ре­п­ли­ки «в сто­ро­ну» и пря­мое об­ра­ще­ние ак­тё­ра к зри­те­лям. Ши­рок ре­пер­ту­ар его ко­мических эф­фек­тов: от сцен, ос­но­ван­ных на вза­им­ном не­по­ни­ма­нии (в «Ку­быш­ке»), до буф­фо­на­ды, свя­зан­ной с про­дел­ка­ми ра­бов. В ос­но­ве сю­же­тов его пьес - слу­чай­ные ошиб­ки и не­до­ра­зу­ме­ния («Два Ме­нех­ма», «Плен­ни­ки»), ухищ­ре­ния про­ныр­ли­во­го ра­ба-ин­три­га­на, ста­раю­ще­го­ся раз­до­быть для мо­ло­до­го хо­зяи­на день­ги [«Ос­лы» («Asinaria»)] или де­вуш­ку [«Псев­дол» («Pseudolus», поставлена в 191 году)], и так далее.

В ха­рак­те­ри­сти­ке дей­ст­вую­щих лиц Плавт ус­во­ил ти­пы, сло­жив­шие­ся в рим­ской «сред­ней ко­ме­дии» (влюб­лён­ный юно­ша, стро­гий отец, хва­ст­ли­вый сол­дат, хит­рый раб, ге­те­ра, свод­ник), хо­тя спо­со­бен на не­три­ви­аль­ные ва­риа­ции и кон­тра­ст­ные со­по­ло­же­ния ха­рак­те­ров. Язык Плавта чрез­вы­чай­но бо­гат: он ис­поль­зо­вал как лек­си­ку вы­со­кой по­эзии (Эн­ний, Не­вий), так и про­сто­ре­чие, гре­циз­мы (в том числе вво­дил «го­во­ря­щие» греческие име­на), ко­мические не­оло­гиз­мы и так далее. С раз­но­об­ра­зи­ем язы­ка гар­мо­ни­ру­ет край­няя гиб­кость и раз­но­об­ра­зие мет­ри­ки, осо­бен­но в «кан­ти­ках».

В клас­сический пе­ри­од римской литературы Плавта це­ни­ли за его яс­ную, изящ­ную ла­тынь ( Ци­це­рон ), хо­тя бо­лее вли­ятельным дра­ма­тур­гом счи­та­ли Те­рен­ция. По об­раз­цам Плавта и Те­рен­ция соз­да­ва­лась ев­ропейская ко­ме­дия Воз­ро­ж­де­ния (Л. Арио­сто, Плавт Аре­ти­но). Пе­ре­ра­бот­ки ко­ме­дии «Ам­фит­ри­он» соз­да­ли Моль­ер , Дж. Драй­ден, Г. фон Клейст; тип скуп­ца Евк­лио­на, вы­ве­ден­ный Плавтом в «Ку­быш­ке», по­вли­ял на об­раз Гар­па­го­на в моль­е­ров­ской ко­ме­дии «Ску­пой»; «Два Ме­нех­ма» лег­ли в ос­но­ву «Ко­ме­дии оши­бок» У. Шек­спи­ра ; с ти­па­жом хва­ст­ли­во­го вои­на свя­за­ны об­ра­зы шек­спи­ров­ско­го Фаль­ста­фа и главного ге­роя пье­сы датского пи­са­те­ля Л. Холь­бер­га «Якоб фон Ти­бое, или Хва­ст­ли­вый сол­дат» (1723 год). На твор­че­ст­во Плавта так­же опи­ра­лась ко­ме­дия дель ар­те .

Сочинения:

Comedies / Ed. A. Ernout. P., 1932-1940. Vol. 1-7;

Из­бран­ные ко­ме­дии. М.; Л., 1933-1937. Т. 1-3;

Ко­ме­дии. М., 1997. Т. 1-3.

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