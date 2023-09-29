Оро́зий

Оро́зий ( лат. Orosius) (конец IV в., Испания — ок. 420, там же) — поздне­античный историк, христианский полемист. Нередко именуется Павлом О. (возможно, ошибочно). О его жизни сохранились отрывочные сведения. О. происходил, вероятно, из Браги или Таррагоны, в 414 прибыл в Сев. Африку для встречи с Августином Аврелием (в 415 Августин называл его молодым священником, следовательно, О. родился скорее всего между 375 и 385). О. представил Августину краткое «Предостережение о заблуждении присциллиан и оригенистов». Вскоре Августин адресовал О. аналогичное по содержанию сочинение с критикой учений Оригена и испанского епископа Присциллиана (ум. 385). По поручению Августина О. отправился в Палестину к Иерониму Стридонскому , которого Августин рассматривал как союзника в борьбе с пелагианством. Там О. написал «Апологию против Пелагия о свободе воли». Из Палестины он вывез на Запад частицы мощей первомученика Стефана. В 418 О. покинул Сев. Африку и вернулся на родину, где, вероятно, скончался.

Основное произведение О. — «История против язычников» («Historiae contra paganos»), завершенная к 416/417. В ней воплощены основные историософские принципы, изложенные Августином в трактате «О граде Божием». Цель обоих сочинений — объяснить с христианской точки зрения взятие и разорение Рима Аларихом в 410 (см. Вестготы ) и доказать ошибочность представлений о славном прошлом Рима Древнего . Начиная повествование с сотворения мира, О. разделил историю на три эпохи, определив в качестве хронологических рубежей основание Рима (книга 1) и правление Юлия Цезаря (книги 2–6). Последняя, 7‑я, книга «Истории против язычников» посвящена событиям после Воплощения Христа. Для исторической мысли О. характерна оригинальная интерпретация теории четырех царств (regna), восходящей к книге пророка Даниила: золото, серебро, медь и железо из сна Навуходоносора (Дан 2) историк отождествил с Вавилоном, Македонией, Карфагеном и Римом, а также соотнес их с частями света (восток, север, юг, запад). Опираясь в том числе на апокалиптическую традицию (Откр 17), О. попытался обосновать тесную связь Вавилонской и Римской держав как двух величайших империй и синхронизировал их историю. Сочинение О. — самый ранний пример всемирной истории на латинском языке, написанной христианином.

Соч. : Historiarum adversum paganos libri VII / Ed. C. Zangemeister (CSEL; 5). Wien, 1882; Priscilliani quae super­sunt / Ed. G. Schepss (CSEL; 18). Wien etc., 1889. P. 149–157; История против язычников / Пер. В. М. Тюленева. СПб., 2004.

Лит. : Torres Rodríguez C. Paulo Orosio, su vida y sus obres. Santiago, 1985; Bodelón García S. Orosio: una filosofía de la historia // Memorias de historia antigua. T. 18. Oviedo, 1997. P. 59–80; Nuffelen P. van. Orosius and the Rhetoric of History. Oxford, 2012. Е. А. Заболотный .