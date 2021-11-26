НАВМАХИЯ (др.-греч. ναυμαχία ‒ морская битва; лат. naumachia, navalia proelia)

В древнем Риме массовые гладиаторские бои, имитирующее морское сражение.

Из-за высокой стоимости навмахии устраивались только по особым поводам. Первую навмахию в Риме устроил Юлий Цезарь в 46 г. до н.э. как часть своего триумфа, вырыв искусственное озеро на Кодетском поле; в этой битве участвовали биремы, триремы и квадриремы со множеством бойцов. Участниками навмахий были осужденные на смерть преступники или военнопленные, сражались они насмерть.

Август провел навмахию в честь освящения храма Юпитера Мстителя во 2 г. до н.э. Им было выкопано озеро длиной в 1 800 и шириной в 1 200 футов, в навмахии приняло участие 30 крупных кораблей с таранами и «множество мелких судов», на которых сражались, кроме гребцов, около 3 000 человек.

Самая большая навмахия была устроена императором Клавдием на Фуцинском озере, в нем приняло участие 100 кораблей и 19 000 воинов и гребцов; именно тогда прозвучали знаменитые слова «Здравствуй, император, идущие на смерть приветствуют тебя». Осужденные сражались друг с другом так, что оставшиеся в живых были помилованы императором.

При Нероне навмахии состоялись в 57 и 64 гг., первый раз в новом деревянном амфитеатре, где битва была украшена тем, что в морской воде плавали морские чудища, второй бой произвел еще большее впечатление тем, что на одной арене были представлены травля зверей, навмахия, гладиаторские бои, а после устроен пир на плавучей платформе.

Тит и Домициан провели морское сражение при открытии Колизея в 80 г., так же чередуя инсценировку сухопутной и морской битвы. Долгое время в достоверности этого сообщения сомневались, но было доказано, что в первые дни в Колизее можно было провести навмахию.

Со времени Цезаря навмахии проводились не как абстрактные морские бои, а как некие «реконструкции» битв тирийцев и египтян, греков и персов, афинян и сиракузян и т.п. Эти бои не охватывали римскую историю, например, битву при Акции, так как было невозможно предсказать, кто победит: однажды «афиняне» одержали победу над «сиракузянами», что не соответствовало исторической действительности. Римляне были готовы терпеть такие вещи по отношению к прошлому покоренных ими народов, но не желали рисковать собственной историей.

Иллюстрация :

Навмахия в Колизее (Kuhn A. Roma. 1913, fig. 114, p. 103).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев