МИМ

МИМ - ма­лая фор­ма ан­тич­но­го ни­зо­во­го те­ат­ра; жанр ан­тич­ной дра­мы; ак­тёр - ис­пол­ни­тель ми­ма; в современном те­ат­ре - то же, что ак­тёр пан­то­ми­мы.

1) Ма­лая фор­ма ан­тич­но­го ни­зо­во­го те­ат­ра; жанр ан­тич­ной дра­мы. Ис­то­ки мима вос­хо­дят к VIII веку до н. э.; про­ис­хо­ж­де­ние мима ус­мат­ри­ва­ют в ми­мических тан­цах, бы­то­вав­ших в до­рий­ских ко­ло­ни­ях в Си­ци­лии. Письменную фик­са­цию мима свя­зы­ва­ют с име­на­ми Соф­ро­на и его сы­на Ксе­нар­ха, со­чи­няв­ших тек­сты для ми­мических по­ста­но­вок.

Мим пред­став­лял со­бой не­боль­шие им­про­ви­зи­рованные пред­став­ле­ния об­сцен­но­го со­дер­жа­ния на па­ро­дий­но-ми­фо­ло­гические или бы­то­вые сю­же­ты (бра­ко­со­че­та­ние бо­гов, суп­ру­же­ские из­ме­ны, сцен­ки из бы­та ре­мес­лен­ни­ков и др.; ти­пич­ны мо­ти­вы глум­ле­ния, пе­ре­драз­ни­ва­ния, по­бо­ев и т. п.). Мим вос­про­из­во­дил ха­рак­те­ро­ло­гические осо­бен­но­сти различных со­ци­аль­ных ти­па­жей (пас­ту­хов, зем­ле­дель­цев, сол­дат, ра­бов, па­ра­си­тов, свод­ни­ков, ге­тер и др.); от­ли­чал­ся на­ту­ра­ли­стич­но­стью и скаб­рёз­ным юмо­ром. Мимы со­чи­ня­лись рит­ми­зованной про­зой ли­бо в фор­ме про­зи­мет­ра; об­ла­да­ли диа­ло­гической струк­ту­рой, но тя­го­те­ли к мо­но­дра­ме, в ко­то­рой мо­но­лог главного ге­роя пе­ре­би­вал­ся ко­рот­ки­ми ре­п­ли­ка­ми или ми­мическим ком­мен­та­ри­ем других пер­со­на­жей.

Де­мо­кра­тич­ность мима, про­сто­та его сю­же­та и об­ще­дос­туп­ность язы­ка жес­тов обес­пе­чи­ли ему по­пу­ляр­ность в эпо­ху эл­ли­низ­ма. То­гда же из мима вы­де­ли­лась и по­лу­чи­ла са­мо­сто­ятельное раз­ви­тие так называемая пан­то­ми­ма (ми­мический та­нец на ми­фо­ло­гический сю­жет). В III веке до н. э. мим ут­вер­дил­ся в литературе как по­этический жанр: к не­му близ­ки не­ко­то­рые идил­лии Фео­кри­та и так называемые ми­ми­ям­бы Ге­ро­да - сцен­ки из го­род­ской жиз­ни с уча­сти­ем двух-трёх дей­ствую­щих лиц, ад­ре­со­ван­ные ско­рее обра­зо­ван­но­му слу­ша­те­лю, чем зри­те­лю из про­сто­на­ро­дья. То­гда же мим по­явил­ся в Ри­ме, где он со­еди­нил­ся с тра­ди­ция­ми ита­лий­ских музыкальных зре­лищ. В середины I века до н. э. мим на­чал вы­тес­нять ател­ла­ну на римской сце­не. Де­цим Ла­бе­рий при­внёс в по­эти­ку мима лич­ные вы­па­ды про­тив со­вре­мен­ни­ков, а Пуб­ли­лий Сир - мо­раль­ный эле­мент в ви­де нра­во­учительных сен­тен­ций. Наи­боль­шей по­пу­ляр­но­сти жанр мим дос­тиг в им­пе­ра­тор­скую эпо­ху. В это вре­мя мим ста­но­вит­ся боль­шой пье­сой (так называемая ми­мическая ипо­те­за) с за­ни­ма­тель­ным, час­то за­пу­тан­ным сю­же­том, в ко­то­рой тан­цы и ак­ро­ба­ти­ка пе­ре­ме­жа­ют­ся во­каль­ны­ми но­ме­ра­ми. Для рим­ско­го мима ха­рак­тер­ны зло­бо­днев­ность, иг­ра слов, по­ли­тические ал­лю­зии, аван­тюр­ные, эро­тические и ан­ти­хри­сти­ан­ские мо­ти­вы. Литературный мим ока­зал влия­ние на рим­ские пал­лиа­ту, са­ти­ру, бу­ко­ли­ку, ро­ман(влия­ние мима на ста­нов­ле­ние древ­не­ат­тической ко­ме­дии не до­ка­за­но).

Ис­пол­ни­те­ли мима пер­во­на­чаль­но но­си­ли зоо­морф­ные мас­ки, но со вре­ме­нем от­ка­за­лись от их ис­поль­зо­ва­ния; впер­вые в ан­тич­ном те­ат­ре при­об­ре­ла зна­че­ние ми­ми­ка ак­тё­ров. На­ря­ду с от­сут­стви­ем ма­сок, ко­тур­нов и хо­ра осо­бен­но­стью мима бы­ло уча­стие жен­щин-ак­трис (бы­ли мимы «муж­ские» и «жен­ские»). Сна­ча­ла мим ис­пол­ня­ли бро­дя­чие ак­тё­ры - фо­кус­ни­ки, ак­ро­ба­ты, жонг­лё­ры, вы­сту­пав­шие на де­ревянных под­мо­ст­ках; с IV века до н. э. - профессиональные труп­пы, да­вав­шие пред­став­ле­ния мима уже не толь­ко на го­род­ских и сель­ских пло­ща­дях, но так­же в ча­ст­ных до­мах и в ре­зи­ден­ци­ях пра­ви­те­лей. В Ри­ме по­ста­нов­ки мима шли на сце­нах городских те­ат­ров и суб­си­ди­ро­ва­лись го­су­дар­ст­вом; от­ли­ча­лись слож­ным сце­ническим оформ­ле­ни­ем и не­ог­ра­ниченным чис­лом дей­ст­ву­ющих лиц; в них не­ред­ко уча­ст­во­ва­ли де­ти и дрес­си­рованые жи­вот­ные. Не­смот­ря на от­лу­че­ние ак­тё­ров мима от церк­ви (452 год н. э.) и за­прет императора Юс­ти­ниа­на (525 год), мим про­дол­жал су­ще­ст­во­вать по край­ней ме­ре до 691 года, ко­гда ре­ше­ни­ем Трулль­ско­го со­бо­ра был осу­ж­дён как гре­хов­ное зре­ли­ще.

2) Ак­тёр - ис­пол­ни­тель ми­ма.

3) В современном те­ат­ре - то же, что ак­тёр пан­то­ми­мы .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)