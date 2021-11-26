МАЛХ ФИЛАДЕЛЬФИЕЦ

Позднеантичный софист и историк V в.

Будучи выходцем из Филадельфии Палестинской (Амман), долгое время жил в Константинополе , чем объясняется другое прозвище М.Ф. – Византиец, т.е. константинополец.

Авторству М.Ф. принадлежит сочинение в 7 книгах «О событиях или делах византийских», охватывающее время от последнего года правления Льва I (473/4) до гибели западно-римского императора Юлия Непота (480). Согласно византийской энциклопедии «Суда», труд М.Ф. первоначально был более обширен и повествовал о событиях от Константина I до Анастасия I. О М.Ф. высоко отзывался константинопольский патриарх Фотий I, аттестовавший его сочинение как пример чистого, отточенного стиля, который лишен информационной перегрузки и тяжеловесных риторических изысков.

Сочинения:

Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Дестуниса, прим. Г. Дестуниса. СПб., 1860;

The fragmentary classicising historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus / Greek text with English transl. by R.C. Blockley: In 2 vols. Liverpool, 1981.

Автор статьи: А. Н. Слядзь