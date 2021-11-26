ЛУКАН, МАРК АННЕЙ (лат. Marcus Annaeus Lucanus)

Римский поэт.

Сын всадника Аннея Мелия, брата философа Сенеки . С 40 г. жил в Риме, где получил прекрасное риторическое образование, философии его учил стоик Корнут . Его талант был замечен Нероном, который включил его в число ближайших друзей и сделал квестором и авгуром. Впервые Лукан публично выступил с декламацией на Нерониях в 60 г. После опубликования в 62/63 г. первых книг поэмы Лукана «Фарсалия», получивших большой успех у римской публики, Нерон из-за поэтической ревности запретил Лукану публично читать свои стихи, в ответ тот написал оскорбительную для императора поэму. В 65 г. он примкнул к заговору Пизона и после его раскрытия покончил с собой.

Лукану принадлежало 14 произведений, из которых до нашего времени сохранился только исторический эпос «Фарсалия» или «О гражданской войне». Сочинение это, по-видимому, должно было, подобно «Энеиде», состоять из 12 книг и завершиться трагическим финалом – самоубийством Катона Младшего или убийством Цезаря, но Лукан не успел воплотить свой замысел и написал только 10 книг. Содержание поэмы представляет противостояние Цезаря и Помпея (I-VII книги) и военные действия в Египте и Африке (VIII-X книги). Источниками для «Фарсалии» послужили «История» Тита Ливия и «Гражданские войны» Цезаря.

Собственно исторические события Лукана интересуют мало, главная его идея – борьба свободы (персонификацией которой является Катон) и тирании (Цезарь); Помпей символизирует былой блеск Рима и упадок республиканских традиций. В тексте Фарсалии много исторических, этнографических, географических экскурсов и более 100 речей. В отличие от классического эпоса, здесь нет богов, которые руководят событиями на земле; по мнению Лукана, миром правит судьба, и ее любимец – Цезарь. В древности Лукана причисляли скорее к риторам, чем к поэтам, но его поэма пользовалась успехом в античности и средневековье.

Сочинения :

M. Annaei Lucani De bello civili libri X / Ed. D. R. Shackleton Bailey. 2. Aufl. Stuttgart, 1997;

Лукан, Марк Анней. Фарсалия. / Пер. Л. Е. Остроумова. М.; Л., 1993.

Иллюстрация :

Современный бюст Лукана. Кордоба.