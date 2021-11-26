ЛИЦИНИЙ МАКР, ГАЙ (лат. Gaius Licinius Macer)

Римский политический деятель и историк.

Гай Лициний Макр происходил из древнего плебейского рода. Он был противником Суллы (хотя и был дружен с Сизенной ) и после смерти диктатора стал добиваться отмены его распоряжений. В 73 г. до н.э. Лициний Макр был избран народным трибуном; Саллюстий в «Истории» сохранил его речь. В 68 г. до н.э. он стал претором. В 66 г. до н.э. он был обвинен во взяточничестве и покончил жизнь самоубийством.

Лицинию Макру принадлежали Анналы, состоявшие, как минимум, из 16 книг. Он пользовался libri lintei, списком римских должностных лиц, записанным на льняной ткани, и пытался с его помощью установить точные данные о должностных лицах V-IV вв. до н.э. Он сторонник популяров. Известно, что он не обращался к книгам об истории Рима, написанным на греческом языке, и был склонен к рационалистической трактовке мифов. Лициний Макр, как и Валерий Антиат , стремится к возвеличиванию своего рода.

Он писал под сильным воздействием азианства, его речь изысканна и цветиста, за что его критиковал Цицерон . Трудом Лициния Макра пользовались Тит Ливий , Дионисий Галикарнасский и поздние грамматики.