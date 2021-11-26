КВИНТИЛИАН, МАРК ФАБИЙ (лат. Quintilianus, Marcus Fabius)

Римский ритор.

Происходил из семьи риторов, риторическое образование получил в Риме у Домиция Афра, Сервилия Нонниана и Реммия Палемона, затем вернулся в Испанию, где обратил на себя внимание Гальбы , и ок. 68 г. Квинтилиан переехал в Рим.

Он стал первым преподавателем риторики, начавшим в 70-е гг. получать жалование от Веспасиана; Домициан доверил ему воспитание сыновей своей племянницы и наградил консулярскими знаками отличия; среди его учеников были Плиний Младший и, возможно, Тацит и Ювенал . Вместе с этим, он активно участвовал в судебных делах. Его жена умерла в 18 лет, старший сын – в 9, младший – в 5. Квинтиалану принадлежат несколько сочинений: «О причинах упадка красноречия» (не сохранилось), «Большие декламации», «Малые декламации» (в настоящее время считается, что они были составлены не самим Квинтилианом, а его учениками).

Главный его труд – «Воспитание оратора» (Institutio Oratoria) в 12 книгах. В этом учебнике красноречия Квинтилиан изложил теорию риторики и описал свои взгляды на обучение с детства до зрелого возраста и внеораторское обучение (философия, история, право). Образцом оратора Квинтилиан считает Цицерона, противопоставляя его стиль азианству. X книга «Воспитания» представляет собой краткую историю греческой и римской литератур с краткими характеристиками сочинений и авторов. Это сочинение оказало большое влияние на развитие педагогики в античности и эпоху Возрождения (он было обнаружено Поджио в 1416 г.).

Сочинения :

M. Fabi Quintiliani Institutionis Oratoriae libri duodecim / Ed. by M. Winterbottom. Vol. I-II. Oxford, 1970;

Quintilian: Pädagogische Texte aus der Antike / Hrsg. W. Burnikel. Sonnenberg, 2013;

«О подготовке оратора» (отрывки) // Идеи эстетического воспитания. Антология в 2 т. Т. 1. Античность, Средние века / Сост. С. С. Аверинцева. М., 1973.

Иллюстрация :

Квинтилиан. Миниатюра. Нюрнбергская хроника. 1493.