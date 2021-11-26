КОНТОРНИАТ (итал. contorno ‒ контур)

Монетовидные знаки с глубокой бороздой вокруг поля.

Конторниаты получают широкое распространение в IV-V вв. н.э. скорее всего как награды в спортивных состязаниях или талисманы. Конторниаты обычно чеканились, а не отливались; они имеют диаметр в 37-38 мм. Свое название они получили по глубокому желобку, который прорезан вдоль края монеты уже после чеканки.

На конторниатах изображались портреты римских императоров (от Калигулы до Прокопия Антемия), Александра Македонского, знаменитых поэтов, писателей и т.п. На оборотной стороне можно встретить изображения, скопированные с римских монет, сцены из жизни римского цирка, различные мифологические сюжеты. Современные исследователи полагают, что конторниаты с мифологическими сценами были своего рода средством антихристианской пропаганды, использовавшейся старой римской аристократией (например, сторонниками Симмаха ), придерживавшейся традиционной религии.