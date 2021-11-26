КОЛУМЕЛЛА, ЛУЦИЙ ЮНИЙ МОДЕРАТ (лат. Lucius Junius Moderatus Columella)
Римский писатель, автор сочинения «О сельском хозяйстве».
Был военным трибуном в Сирии и Киликии, после переехал в Италию. Ок. 64 г. Колумелла написал посвященное некоему Публию Сильвину сочинение «О сельском хозяйстве», где подводит итог своему многолетнему земледельческому опыту; в первой редакции в нем было 4 книги, во второй – 12. В I книге излагаются основные принципы ведения хозяйства, во II идет речь о хлебопашестве, в III-V – о виноградарстве и уходе за фруктовыми деревьями, VI-VII – о скотоводстве, VIII – о рыбоводстве и птицеводстве, в IX – о пчеловодстве, X книга написана гекзаметром и повествует о садоводстве (Колумелла явно подражал Вергилию, стремясь дополнить недостающим садоводческим разделом его «Георгики»), в XI-XII книгах говорится об обязанностях управляющего имением и его супруги.
Источники Колумеллы – греческие и римские авторы: Ксенофонт, Катон Старший, Варрон, Вергилий, Цельс, но на первом месте находится его личный опыт. Колумелла полагал, что при правильной обработке почвы ее плодородие будет неисчерпаемо, он сторонник интенсивного ведения хозяйства. Кроме того, Колумелла написал «Книгу о деревьях» и несохранившееся астрономическое сочинение. Проза Колумеллы отличается чистотой языка и стиля.
Сочинения:
Columella: De re rustica. 2 Bd. / Hrsg. von K. Löffler. Tübingen, 1914;
L. Iuni Moderati Columellae, Res rustica. Incerti auctoris Liber de arboribus / Ed. by R. H. Rodgers. Oxford, 2010;
Ученые земледельцы древней Италии / Пер. М. Е. Сергеенко, Л., 1970.
Иллюстрация:
Изображение Колумеллы из: De Tournes J. Insignium aliquot virorum icones. Lugduni, 1559.