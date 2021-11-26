МИНА

МИНА - пер­вый царь Древ­не­го Еги­п­та (ру­беж IV-III-го тысячелетий до н. э.); его имя от­кры­ва­ет I ди­на­стию в цар­ских спи­сках (кар­нак­ском, аби­дос­ском, Ту­рин­ском, а так­же в спи­ске Ма­не­фо­на ).

Ан­тич­ная тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет Мине воз­ве­де­ние дам­бы на сты­ке Верх­не­го и Ниж­не­го Егип­та и ос­но­ва­ние там Мем­фи­са с хра­мом Пта­ха и куль­том Апи­са, а так­же изо­бре­те­ние пись­ма. В письменых па­мят­ни­ках пто­ле­ме­ев­ско­го пе­рио­да (с конца IV века до н. э.) упо­ми­на­ют­ся жре­цы Мины в Мем­фи­се. Со­глас­но Ма­не­фо­ну, Мина пра­вил 62 го­да и по­гиб (был ута­щен гип­по­по­та­мом).

Имя Мины встре­ча­ет­ся в письменных па­мят­ни­ках толь­ко с XVIII ди­на­стии; боль­шин­ст­во ис­то­ри­ков ото­жде­ст­в­ля­ют его с ца­рём Хор-Аха, ве­ро­ят­но сы­ном На­рме­ра (пре­ж­де именно с ним иден­ти­фи­ци­ро­ва­ли Мину). Не­ко­то­рые егип­то­ло­ги от­ри­ца­ют ис­то­рич­ность Мины. Про­дол­жи­тель­ная дис­кус­сия ве­дёт­ся по по­во­ду мес­та рас­по­ло­же­ния цар­ских гроб­ниц I–II ди­на­стий (Аби­дос или Сак­ка­ра). По по­след­ним дан­ным, гроб­ни­цы ца­рей Ран­не­го цар­ст­ва на­хо­дят­ся в Аби­до­се [рас­коп­ки французского ар­хео­ло­га Е. Аме­ли­но (конец XIX века), У.М. Пит­ри (начало XX века), немецкой экс­пе­ди­ций (с 1973 года)]. Мас­та­ба Хор-Аха рез­ко от­ли­ча­ет­ся от скром­ных гроб­ниц до­ди­на­стического пе­рио­да. Её под­зем­ная часть со­сто­ит из 3 боль­ших ка­мер (7,5×4,5 м), при­чём центральное по­ме­ще­ние, пе­ре­кры­тое сво­дом (в от­ли­чие от бо­ко­вых, с пло­ски­ми кры­ша­ми), пред­на­зна­ча­лось для ца­ря. В ка­ж­дой ка­ме­ре бы­ли ос­тат­ки де­ревянного ков­че­га. Со­пут­ст­вую­щие по­гре­бе­ния мо­ло­дых муж­чин, уби­тых, ве­ро­ят­но, что­бы слу­жить ца­рю на том све­те. Так­же най­де­ны кос­ти не ме­нее 7 львов. От­дель­но от гроб­ниц, в 1,5 км к се­ве­ру, в Северном нек­ро­по­ле Аби­до­са об­на­ру­же­ны уча­ст­ки пря­мо­уголь­ной фор­мы, иг­рав­шие важ­ную роль в по­гре­баль­ных ри­туа­лах. Их ог­ра­ж­да­ли кир­пич­ны­ми сте­на­ми, оформ­лен­ны­ми сна­ру­жи ни­ша­ми и об­ма­зан­ны­ми гли­ной. При­ме­ча­тель­но, что на оп­ре­де­лён­ном эта­пе их раз­ру­ша­ли. В 2001 году американскими ар­хео­ло­га­ми (М. Адамс, Д. О’Коннор) най­де­на ог­ра­да мас­та­бы Хор-Аха, ох­ва­ты­вав­шая пло­щадь около 0,07 га. У северного и восточного уг­лов име­ют­ся во­ро­та, а внут­ри, в юго-восточной час­ти уча­ст­ка, - мо­лель­ня, со­стоя­щая из трёх поч­ти рав­ных по­ме­ще­ний. Аби­дос­ские гроб­ни­цы и ог­ра­ды ста­ли на­чаль­ной ста­ди­ей раз­ви­тия пи­ра­мид­ных ком­плек­сов Ста­ро­го (Древ­не­го) цар­ст­ва. В ар­ха­ичном нек­ро­по­ле Сак­ка­ры об­на­ру­же­на мас­та­ба эпо­хи Хор-Аха, ко­то­рую английский ар­хео­лог У.Б. Эме­ри (рас­коп­ки 1936-1956 годов) счи­тал гроб­ни­цей это­го ца­ря. Мас­та­ба ого­ро­же­на двой­ной сте­ной. Её над­зем­ная часть (площадь 48,2×22 м) де­лит­ся на 27 по­ме­ще­ний для по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря, со­су­дов с едой и на­пит­ка­ми. Под­зем­ная часть со­сто­ит из 5 по­ме­ще­ний, сред­нее из ко­то­рых яв­ля­лось по­гре­баль­ной ка­ме­рой. В 35 м к се­ве­ру от мас­та­бы в вы­ло­жен­ном кир­пи­чом «до­ке» най­де­ны ос­тат­ки де­ревянной ла­дьи.