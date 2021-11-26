КАССИЙ ДИОН КОККЕЯН (лат. Cassius Dio Cocceianus)

Римский государственный деятель и историк греческого происхождения.

Происходил из знатной никейской семьи, его отец Кассий Апрониан был наместником Далмации и Киликии при Марке Аврелии. В Риме Дион Кассий занимался юридической практикой и участвовал в судебных заседаниях. В 194 г. Дион Кассий становится претором, ок. 204 г. – консулом, он исполнял обязанности куратора Пергама и Смирны и наместника Северной Африки, легатом Далмации и Верхней Паннонии, был членом императорского совета при Александре Севере . В 229 г. был ординарным консулом вместе с императором. После убийства Александра Севера Дион Кассий покинул Рим из-за угроз со стороны преторианцев и вернулся в Вифинию, где и прожил до смерти.

Диону Кассию принадлежало несколько сочинений, из которых самым значительным является «Римская история» в 80 книгах, охватывающая период от основания Рима до времени Александра Севера ; по его словам, он обратился к ее написанию после полученного видения. Полностью сохранились до нашего времени книги XXXVI-LX (68 г. до н. э. – 57 г. н. э.), частично – кн. XVII, LXXIX-LXXX; кроме того, сохранились сокращенные пересказы «Истории» Диона, принадлежащие византийским авторам Иоанну Ксифилину и Зонаре. При работе над «Историей» он использовал сочинения Тита Ливия , Плутарха , Арриана, Азиния Поллиона , Кремуция Корда и других историков, которых он не называет по именам, упоминаются воспоминания Августа и Адриана, о событиях конца II – III вв. он пишет по собственным воспоминаниям.

Дион Кассий считает существующую монархию вполне соответствующей реальной обстановке и не помышляет о восстановлении республике или передачи власти сенату. Тем не менее, он полагает, что компромисс между императорской и сенатской властью будет полезен для государства. Дион Кассий придавал большое значение чудесам, пророчествам и видениям. Его «История» является особенно важным источником для периода после смерти Марка Аврелия.

Сочинения :

Dio’s Roman history / Ed. by E. Cary. Vol. I-IX. London, 1914-1927;

Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LXIV-LXXX / Пер. под ред. А. В. Махлаюка. СПб., 2011;

Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LI-LXIII / Пер. под ред. А. В. Махлаюка. СПб., 2014.