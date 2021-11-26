ИОСИФ ФЛАВИЙ

Иосиф Флавий (лат. Titus Flavius Josephus, греч. Ἰώσηπ(π)ος Ματθίου) (37/38, Иерусалим — ок. 100, Рим (?) — греко-иудейский историк; происходил из рода Хасмонеев, принадлежал к фарисейскому течению.

Во время восстания иудеев против римлян командовал иудейскими войсками в Галилее. Сдался в плен после осады г. Иотапаты и снискал расположение римского командующего в Иудее Веспасиана ; после его прихода к власти поселился в Риме. Труды И. Ф. представляют собой наиболее полный и связный источник по истории Палестины эллинистического и римского времени, дают уникальный материал по истории Римской империи. Его топографическими описаниями руководствовались археологи при проведении раскопок Самарии/Себасты, Кесарии, Иродиона, Масады, Гамалы.

«Иудейская война» (между 75 и 79) была написана И. Ф. первоначально на арамейском языке, а затем он сам создал греческую версию, дошедшую до наших дней. Сочинение охватывает период от эпохи перед Маккавейскими войнами (175 до н. э.) до падения Масады (74 н. э.). Источниками И. Ф. были его собственные заметки, а также «Всемирная история» Николая Дамасского , мемуары Веспасиана и Тита и замечания царя Агриппы II, c которым историк состоял в переписке. Самый большой по объему и хронологическому охвату труд И. Ф. — «Иудейские древности» (93—94). В первой из двух его частей излагается история евреев библейского периода, во второй — события от правления династии Хасмонеев до начала восстания Иудеи против римлян. В библейском пересказе, который И. Ф. существенно эллинизировал, он пользовался текстом Септуагинты, а также арамейскими таргумами и в меньшей степени древнееврейским текстом. Среди источников небиблейской части — «Письмо Аристея», Первая книга Маккавейская, произведения греческих историков (всего их названо 24), архивные документы и устные свидетельства очевидцев. В этом сочинении И. Ф. содержится наиболее раннее упоминание об Иисусе Христе в античной литературе («Иудейские древности», 18. 63–64). «Жизнеописание», в котором рассказывается о деятельности И. Ф. в Галилее в период войны с римлянами, более точно, чем «Иудейская война», отражает хронологию событий, так как в его основе лежит более ранний документ. Последнее произведение И. Ф. — «Против Апиона» («О древности иудейского народа»), изданное между 93/94 и 96, представляет собой апологию иудейского народа и его образа жизни; автор оспаривает ходячие предрассудки в отношении евреев.

Важнейшие современные издания произведений И. Ф.: B. Niese (7 vol., Berolini, 1885—1897; repr. 1955); S. A. Naber (6 vol., Lipsiae, 1888—1896). Сохранились переводы и переложения сочинений И. Ф., главным образом «Иудейской войны», на разные языки: латинский, сирийский, еврейский, древнерусский.

Соч.: Иудейские древности / Пер. с греч. Г. Г. Генкеля. Т. I—II. СПб., 1900; М., 1994; О древности иудейского народа. Против Апиона / Пер. с греч. Я. И. Израэльсона и Г. Г. Генкеля. СПб., 1895; М., 1990; Иудейская война / Пер. М. Финкельберг, А. Вдовиченко. Москва–Иерусалим, 1993; Жизнеописание / Пер. Д. Е. Афиногенова; вступ. ст. и комм. Л. В. Семенченко /. Вестникдревнейистории. 2006. № 4. С. 216—229; 2007. № 1. С. 272—283; № 2. С. 235—251.

Лит.: A Companion to Josephus / Ed. by H. H. Chapman and Z. Rodgers. Malden–Oxford, 2016.