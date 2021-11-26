ИНСТИТУЦИИ

ИНСТИТУЦИИ (лат. institutiones – на­став­ле­ния) - элементарные учебники частного права в Древнем Риме , систематически излагавшие основные начала юриспруденции.

Институции - название од­ной из час­тей Свода римского императора Юстиниана (Corpus juris ci­vi­lis). При­каз о под­го­тов­ке институций дан был кве­сто­ру Три­бо­ниа­ну и про­фес­со­рам пра­ва Фео­фи­лу и До­ро­фею в 530 году. Ос­но­вой по­слу­жи­ли «Ин­сти­ту­ции» Гая, а так­же институции римских юри­стов Фло­рен­ти­на, Уль­пиа­на и Мар­циа­на; со­ста­ви­те­ли са­мо­стоя­тель­но об­ра­бо­та­ли и но­вый за­ко­но­дательный ма­те­ри­ал императорских кон­сти­ту­ций. К 533 институции бы­ли за­вер­ше­ны. Име­ли, как и ди­ге­сты, си­лу за­ко­на.

От­ли­ча­лись сис­те­ма­тическим из­ло­же­ни­ем со­дер­жа­ния: вклю­ча­ли 4 кни­ги, по­свя­щён­ные ли­цам, ве­щам, обя­за­тель­ст­вам, ис­кам. Рас­па­даю­щие­ся на ти­ту­лы и па­ра­гра­фы, институции ци­ти­ру­ют­ся в ли­те­ра­ту­ре по­доб­но ди­ге­стам: ука­зы­ва­ет­ся па­ра­граф ти­ту­ла или его на­ча­ло, име­нуе­мое prin­ci­pium (pr.), за­тем ста­вит­ся бу­к­ва I., ука­зы­ваю­щая на институцию, да­лее сле­ду­ет название ти­ту­ла, на­ко­нец - но­мер кни­ги и ти­ту­ла, например pr. или § 4 I. de donat. (2, 7).

При из­ло­же­нии отдельного ти­ту­ла институция в тек­сте ци­та­та оформ­ля­ет­ся про­ще: рr. или § 4 I. h. t. (=hoc titulo). Ин­сти­ту­цио­наль­ная сис­те­ма, от­ли­чаю­щая­ся про­сто­той и удоб­ст­вом в рас­пре­де­ле­нии ма­териа­ла, дол­го бы­ла гос­под­ствую­щей в из­ло­же­нии римского пра­ва ; от­час­ти со­хра­ня­ет своё зна­че­ние и для современного пра­ва.

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