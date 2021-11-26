ИНСТИТУЦИИ
ИНСТИТУЦИИ (лат. institutiones – наставления) - элементарные учебники частного права в Древнем Риме, систематически излагавшие основные начала юриспруденции.
Институции - название одной из частей Свода римского императора Юстиниана (Corpus juris civilis). Приказ о подготовке институций дан был квестору Трибониану и профессорам права Феофилу и Дорофею в 530 году. Основой послужили «Институции» Гая, а также институции римских юристов Флорентина, Ульпиана и Марциана; составители самостоятельно обработали и новый законодательный материал императорских конституций. К 533 институции были завершены. Имели, как и дигесты, силу закона.
Отличались систематическим изложением содержания: включали 4 книги, посвящённые лицам, вещам, обязательствам, искам. Распадающиеся на титулы и параграфы, институции цитируются в литературе подобно дигестам: указывается параграф титула или его начало, именуемое principium (pr.), затем ставится буква I., указывающая на институцию, далее следует название титула, наконец - номер книги и титула, например pr. или § 4 I. de donat. (2, 7).
При изложении отдельного титула институция в тексте цитата оформляется проще: рr. или § 4 I. h. t. (=hoc titulo). Институциональная система, отличающаяся простотой и удобством в распределении материала, долго была господствующей в изложении римского права; отчасти сохраняет своё значение и для современного права.