ГИГИН писатель

ГИГИН писатель (др.-греч. Ὑγῖνος; лат. Hyginus) - римский мифограф II века н.э.

Под именем Гигина сохранилось мифологическое сочинение, которое вначале, вероятно, называлось «Генеалогии» (Genealogiae), а сейчас его называют «Мифы» или «Повести» (Fabulae). «Мифы» открываются вступлением – генеалогией богов и героев, затем следуют короткие мифологические рассказы, в том числе изложение эпосов и трагедий, последняя часть книги – списки-каталоги («Кто из смертных стал бессмертным», «Какие отцы убили своих дочерей», «Кто съел своих сыновей» и т.п.), причем три из них не имеют никого отношения к мифологии (списки Семи Мудрецов , Семи лириков и Семи чудес света ). В основании сочинения Гигина лежит одно или несколько греческих сочинений, которые он законспектировал и перевел на латынь, причем не всегда понимая текст. За время существования «Мифы» подверглись таким изменениям, что восстановление оригинального текста кажется невозможным. Принадлежит ли этому Гигину «Астрономика», остается по сей день спорным вопросом.

Этого Гигина следует отличать от писателя Гая Юлия Гигина, ученика Александра Полигистора , освобожденного из рабства императором Августом и назначенного главой Палатинской библиотеки.

Сочинения :

Гигин. Мифы / Пер. с латинского Д.О. Торшилова. СПб., 2000.