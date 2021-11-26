ГЕЛЛИЙ АВЛ

ГЕЛЛИЙ АВЛ (лат. Aulus Gellius) - римский писатель, антиквар, автор сочинения «Аттические ночи».

Учился у грамматика Сульпиция Аполлинария, риторов Антония Юлиана и Тита Кастриция, философа Тавра и был знаком с киником Перегрином Протеем. Он признавал безусловное влияние на свое творчество ритора Фаворина и общался в Афинах с Геродом Аттиком . В Афинах Геллий начал обрабатывать свои заметки о латинских и греческих писателях; занимался он этим по вечерам, откуда и название сочинения. «Аттические ночи» дошли до нас почти полностью, утрачены лишь начало предисловия, VIII книга и самый конец XX книги. Сочинение является собранием коротких наблюдений и зарисовок по истории, философии, праву, но прежде всего, литературе, грамматике и этимологии. Занимательность «Аттических ночей» обусловлена как постоянной сменой предметов рассмотрения, так и литературной формой диалогов и воспоминаний. Геллий увлечен архаической латынью, но пользуется и неологизмами, он отдает предпочтение ранним авторам и Саллюстию над последующими писателями, но восхищается Цицероном и Вергилием. Сочинение Авла Геллия – важнейший источник по истории латинской литературы. Сочинение Геллия пользовалось популярностью в поздней античности (Аммиан Марцеллин, Нонний Марцелл, Макробий ) и в эпоху Возрождения.

Сочинения :

Aulus Gellius. The Attic nights: with an English translation / By J. C. Rolfe. Vol. I-III. Cambridge (Mass.), 1961 (Loeb classical library);

Aulu-Gelle. Les nuits Attiques / Trad. par R. Marache. T. 1-4. Paris, 1967-1996 (Collection Budé);

Авл Геллий. Аттические ночи / Пер. А. Б. Егорова, А. Г. Грушевого. СПб., 2007-2008.