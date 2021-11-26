ФРОНТОН, МАРК КОРНЕЛИЙ (лат. Marcus Cornelius Fronto)

Римский оратор.

Получил риторическое образование в Риме, занимался риторской и адвокатской практикой. При Адриане занимал высокие посты при дворе, был консулом-суффектом 142 г. Антонин Пий назначил Фронтона воспитателем будущих императоров Марка Аврелия и Луция Вера ; он сохранил с ними близкие отношения вплоть до самой смерти (возможно, он умер от чумы).

Фронтон прославился своим красноречием, но нам он известен в первую очередь своими письмами, написанными на греческом и латинском языках. Эта переписка включает в себя письма к Марку Аврелию, Луцию Веру, Антонину Пию и друзьям Фронтона. Его письма содержат больше рассуждений о риторике и о языке и о семейных делах, чем исторических и бытовых подробностей, однако они дают представление о характере императоров и их близких. В переписке с Марком Аврелием Фронтон рассуждает о преимуществах риторики над философией (Фронтон недолюбливал стоицизм), говорит о желании написать труд о Парфянской войне и приводит шутливые декламации «Похвала дыму и огню» и «Похвала небрежности». Переписка с Антонином Пием по стилю напоминает переписку Плиния Младшего с Траяном .

Фрагменты речей Фронтона приводят Авл Геллий и Минуций Феликс , возможно, сохранивший в «Октавии» большие фрагменты антихристианского сочинения Фронтона. Фронтон не создал своей системы риторики, его внимание было сосредоточено на подборе слов и их сочетании. Он считал, что со времен Цицерона в этом отношении распространилась небрежность и исчезло стремление к точным формулировкам; особенно от него достается Сенеке . Фронтон высоко ставит Цицерона, но при этом преклоняется перед старыми латинскими писателями, заимствуя у них слова и выражения.

Сочинения :

The correspondence of Marcus Cornelius Fronto / Ed. by C. R. Haines. London, 1919;

Фронтон. Письма [избранные] / Пер. И. П. Стрельниковой // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. М., 1964. С. 178-204.