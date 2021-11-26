ФЛОР, ЛУЦИЙ АННЕЙ (лат. Lucius Anneus Florus)

Римский историк.

Флору принадлежит сочинение «Две книги извлечений из Тита Ливия о всех войнах за 700 лет» («Эпитомы») (ок. 140 г.), где излагается история римских завоеваний. Первая книга охватывает период от древнейших времен до братьев Гракхов, вторая – от конца II в. до н.э. до начала I в. н.э. Этот труд – обзор римской истории с особым акцентом на идее мира, принесенного на истерзанную войной землю Октавианом Августом. Иногда он вступает в противоречия с известными нам книгами Ливия ; кроме него, Флор использовал сочинения Саллюстия , Цезаря, возможно, Сенеки Старшего, есть реминисценции из Вергилия и Лукана . Флор рассматривал историю Рима как подобие человеческой жизни: детство – эпоха царей, юность – период до I Пунической войны , зрелость – до времени Августа, сменившаяся старостью, но во времена Траяна появились признаки новой молодости.

Луция Аннея Флора отождествляют с Публием Аннием Флором, поэтом из Африки, написавшим диалог о том, был ли Вергилий оратором или поэтом (122 г.), и Аннием Флором, другом императора Адриана, автором шутливых стихов «Цезарем быть не желаю», которые Адриан удостоил поэтического ответа, и цикла стихов «О том, какова жизнь» (De qualitate vitae), содержащемся в «Латинской антологии».

Сочинения :

P. Annii Flori opera quae exstant omnia / Hrsg. L. Havas. Debrecen, 1997;

Немировский А. И., Дашкова М. Ф. Луций Анней Флор – историк древнего Рима. Воронеж, 1977.