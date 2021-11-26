ФИЛИППИКИ

1) Обличительные речи Демосфена против македонского царя Филиппа II (др.-греч. οἱ (λόγοι) Φιλιππικοί).

«Первая речь против Филиппа» была произнесена в экклесии в 351 г. до н.э. в связи с тем, что Филипп неожиданно появился на Халкидике и стал угрожать Олинфу. Во второй речи, с которой оратор выступил в 344 г. до н.э., два года спустя после заключения Филократова мира (мира между афинянами и македонским царем), Демосфен обвинил Филиппа в коварстве, в том, что он враг афинян, который после захвата Фермопил и расправы над Фокидой открыл себе путь в Аттику. В «Третьей речи против Филиппа» (341 г. до н.э.) Демосфен указывает на то, что Филипп только делает вид, что сохраняет мир, а на самом деле, ведет войну; растет его могущество, а вместе с тем угроза свободе и независимости Афинского государства. Оратор призывает к борьбе и предлагает создать для этого общегреческий союз. Принадлежность Демосфену «Четвертой речи против Филиппа», развивающей идеи третьей и речи «О делах в Херсонесе», исследователями оспаривалась из-за ряда моментов, противоречивших другим его выступлениям; вместе с тем несомненная стилистическая близость с речами оратора позволяет предположить, что некая стилистическая обработка одной или нескольких Демосфеновых речей была сделана неизвестным ритором и представлена в виде этой речи; впрочем, эта только гипотеза некоторых исследователей. К «филиппикам» Демосфена относят и другие его политические речи, в которых он выступает против политики македонского царя и его лично: это три «Олинфских речи», речь «О мире» (имеется в виду Филократов мир), «О делах в Херсонесе».

2) Речи Марка Цицерона против цезарианца, консула 44 г. до н.э. Марка Антония, названные так в подражание речам Демосфена (лат. Philippicae).

Они считаются образцом политической инвективы. Цицерон опасался, что Марк Антоний после убийства Цезаря (15 марта 44 г. до н.э.) хочет захватить власть. Антоний выступил в поход против одного из цезареубийц, Децима Брута, удерживавшего за собой наместничество в ключевой провинции Цизальпинская Галлия , впоследствии он осадил его в крепости Мутина; Цицерон увидел в этом и других действиях консула признаки опасного самовластия, и с сентября 44 г. до н.э. начал произносить свои «филиппики». Первая из них была представлена в сенате, 2 сентября; вторая вышла как памфлет, стилизованный под речь перед сенаторами; третья речь – в сенате, 20 декабря; в тот же день четвертая речь – в народном собрании; в ней Цицерон объявляет Антония врагом государства (hostis publicus) и заявляет, что мир с ним невозможен; пятая филиппика: 1 января 43 г. до н.э. Цицерон пытается убедить сенат не посылать посольство к Антонию для переговоров, но ему это не удается; шестая филиппика – 4 января перед народом разъясняет свою позицию; седьмая (середина января) высказывает в сенате сомнения по поводу переговоров; восьмая – 3 февраля в сенате обвиняет Антония в том, что тот отверг предложения сената, и что это de facto – война (bellum) (на самом деле, переговоры прервались, ибо глава посольства Сервий Сульпиций Руф скончался); девятая – на следующий день в сенате предлагает посмертные почести для Сульпиция Руфа; десятая (середина февраля) – в сенате хвалит цезареубийцу Марка Юния Брута за его действия в провинциях Македония и Иллирия ; одиннадцатая (конец февраля), в сенате – клеймит Долабеллу за убийство наместника провинции Азии Гая Требония (один из цезареубийц), и заодно – Антония; двенадцатая (начало марта) – убеждает сенат не посылать нового посольства к М. Антонию; тринадцатая (20 марта) – в сенате ругает Антония за то, что тот осаждает Мутину; перечисляет его преступления, отвергает любые попытки решить дело миром; четырнадцатая филиппика – в сенате, 21 апреля, после первого сражения у Мутины 14 апреля, у деревни Forum Gallorum, в которой войска консулов Гирция и Пансы одолели Антония, Цицерон предлагает благодарственное молебствие и звание «император» для командующих Гирция и Пансы и помогавшего им Октавиана. Он еще не знает, что Панса был смертельно ранен, а в новой битве при Мутине (в то же день, 21 апреля) Гирций и Октавиан победят Антония, но Гирций погибнет. Следует признать, что упорное неприятие Цицероном любых попыток договориться с Марком Антонием, его фактическое подстрекательство к войне были одним из факторов, приведшим к новому витку гражданских войн и новым жертвам. Одной из первых окажется сам великий оратор, возбудивший своими речами ненависть Марка Антония и его близких: ибо Цицерон не щадил ни предков, ни братьев, ни жену, ни друзей своего врага. Его филиппики по силе, выразительности, красоте языка и обличительному пафосу стали венцом его карьеры оратора. Именно они определили современное значение данного понятия: 3) гневные, негодующие, страстные обличительные речи.

Сочинения :

Demosthenes. Politische Reden / Hrsg. W. Unte. Stuttgart, 1985. – Демосфен. Речи / Отв. ред. Е.С. Голубцова, Л.П. Маринович, Э.Д. Фролов. Т. 3. М., 1996;

Cicero. Staatsreden. Dritter Teil: Die Philippischen Reden. Berlin, 1988. – Марк Туллий Цицерон. Речи. Т. 2 / Пер. В. О. Горенштейна. М., 1993.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева