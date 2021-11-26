ФЕМИСТИЙ (др.-греч. Θεμίστιος)

Греческий философ, ритор и политический деятель.

Происходил из семьи землевладельца среднего достатка Евгения, который дал сыну начальное философское образование, которое тот закончил в Константинополе. В молодости преподавал риторику в Никомедии и Анкире, позже был приглашен в Константинополь для произнесения приветственной речи императору Констанцию и сделал карьеру придворного ритора. Был избран в сенат и стал его главой, занимал должность советника при императорах от Констанция до Феодосия I, был воспитателем Аркадия , в 383 г. назначен префектом Константинополя. Ок. 350 г. основал в Константинополе свою школу, но вскоре оставил ее из-за государственной службы.

Фемистию принадлежат 34 речи, которые делятся на политические, панегирики и обращения к императорам (1-19), и приватные, посвященные различным вопросам (20-34). Фемистий – сторонник классической греческой традиции, отстаивавший ее сохранение в стремительно христианизирующемся мире. Он пропагандировал просвещенную царскую власть; царская власть и философия, по его мнению, два инструмента божественной заботы о людях. Существуют четыре царские добродетели: благоразумие, милость, правда и справедливость. Фемистий не боролся с христианством, но старался показать, что классическая традиция превосходит его терпимостью и универсализмом. Он выступал за веротерпимость и утверждал, что безумно требовать от всех людей одинаковых взглядов. Дипломатичность позволила ему оставаться на ведущих ролях в правление арианина Констанция, язычника Юлиана и православного Феодосия I.

Кроме того, он составил комментарии к некоторым сочинениям Аристотеля, из которых сохранились к «Физике», «О душе» и к «Второй аналитике»; к «О небе» и к 12-й книге «Метафизики» дошли в арабском пеерводе.

Сочинения :

Themistii orationes quae supersunt / Ed. H. Schenkl, G. Downey. Vol. 1-3. Leipzig, 1965-1974;

Фемистий. Речи III (Посланническое слово о Константинополе, произнесенное в Риме), XII (Валенту о вероисповеданиях), XXX (Заниматься ли земледелием?) / Пер. А. Егунова // Поздняя греческая проза. М., 1961. С. 621-638;

Фемистий. Речи XXV (Против тех, кто считает возможным выступать без подготовки), XXVII (О том, что следует ценить не города, а людей). / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. М., 1964. С. 80-86;

Фемистий. Речь XXXII (Об умеряющем свои страсти, или О чадолюбце) / Пер. Т. Миллер // Ораторы Греции. М., 1985. С. 414-420;

Фемистий. Комментарий к «О душе» Аристотеля (II.1-2) / Пер. и прим. М. А. Солоповой // Космос и душа. М., 2005. С. 430-442