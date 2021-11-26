ФАСТЫ (лат. fasti)

Древнеримский календарь – роспись дней с перечислением праздников, игр, жертвоприношений, указаний на исторические события и восход и захода созвездий.

Фасты указывали dies fasti (присутственные дни), dies comitiales (дни собраний) и dies nefasti (неприсутственные, несчастливые дни), когда городским претором мог устраиваться суд и могли или не могли проводиться собрания. Они были опубликованы для всеобщего ознакомления в 304 г. до н.э. Гнеем Флавием, до того они велись понтификами и были доступны только патрициям .

Сохранились отрывки из нескольких официальных и неофициальных фаст: календарь священнодействий Марка Фульвия Нобилиора (консул 189 г. до н.э.), Веррия Флакка (в Пренесте), Антия (84-55 гг. до н.э.), около 20 календарей времени Августа и Тиберия. Кроме того, есть два сельских календаря, календарь на 354 г. н.э. и календарь Полемия Сильвия (448-449 гг. н.э.). Термин «фасты» имеет и другие значения: fasti consulares – список консулов , fasti triumphales – список триумфов , fasti sacerdotales – список жрецов. Fasti consulares дошли до нас в виде фрагмента из Анция и так называемых fasti Capitolini, которые были записаны на арке на Римском форуме в 18/17 г. до н.э., там же находились и fasti triumphales, которые содержали информацию о триумфах от Ромула до Луция Корнелия Бальба (19 г. до н.э.). Подлинность и надежность сведений этих надписей неоднократно подвергалась сомнениям. Вполне вероятно, что данные V в. до н.э. носят полулегендарный характер, для IV в. до н.э. они в целом верны, а начиная с III столетия вполне достоверны; возможно, эта полнота и точность стала следствием мер Гнея Флавия.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев