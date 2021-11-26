ФАБИЙ ПИКТОР КВИНТ

ФА́БИЙ ПИ́КТОР КВИ́НТ (лат. Quintus Fabius Pictor) - первый из римских историков-анналистов.

Квинт Фабий Пиктор происходил из знатного сенаторского рода. Прозвище «Пиктор» было унаследовано им от одного их предков, который расписал храм богини Спасения, скорее всего, картинами на исторические темы. О жизни Фабия Пиктора мы узнаем из фрагментов его сочинений. Он участвовал в войнах против галлов (225 г. до н.э.), пережил битву на Тразименском озере (217 г. до н.э.), после разгрома при Каннах входил в состав делегации к Дельфийскому оракулу.

Фабию Пиктору принадлежит история Рима, написанная на древнегреческом языке, которая охватывала период от переселения Энея в Италию до современных автору событий. Древнейший период истории Рима он описал очень кратко, используя италийские легенды и греческую традицию (Гелланика, Иеронима Кардийского, Антигона и Тимея Сицилийского). Дата основания Рима, которой он придерживался – 747 г. до н.э.– тоже заимствована у греков. Фабий испытывает интерес к антикварным занятиям, он охотно обращается к религиозным церемониям, обычаям и обрядам. Чем ближе к жизни автора, тем подробнее становится рассказ; особенно подробно была описана война с Ганнибалом. Не исключено, что сочинение Фабия Пиктора было создано «для внешнего употребления» и написано для эллинистического мира в противовес труду прокарфагенского историка Филина из Акраганта.

Произведение Фабия Пиктора использовали Полибий, Дионисий Галикарнасский и Тит Ливий. Они подчеркивали его добросовестность, которая, впрочем, иногда уступала место патриотизму, особенно когда речь шла о героизме представителей рода Фабиев. Во II в. до н.э. книга Фабия Пиктора была переведена на латынь, возможно, Квинтом Фабием Максимом Сервилианом, консулом 142 г. до н.э.