ЕВТРОПИЙ

ЕВТРОПИЙ - римский историк IV века.

Из со­хра­нив­ших­ся скуд­ных све­де­ний био­гра­фии Евтропия из­вест­но, что он уча­ст­во­вал в персидском по­хо­де Юлиа­на От­ступ­ни­ка , слу­жил на­чаль­ни­ком императорской кан­це­ля­рии при Ва­лен­те в ран­ге «свет­лей­ше­го му­жа» (vir illustris), воз­мож­но, в 370/371 году был про­кон­су­лом Азии, в 379/380 году за­ни­мал вы­со­кие по­сты при дво­ре Фео­до­сия I.

По по­ру­че­нию Ва­лен­та при­мер­но в 367 году на­пи­сал ис­то­рию Ри­ма от Ро­му­ла до Ва­лен­ти­ниа­на I (в 10 кни­гах) в ти­пич­ном для то­го вре­ме­ни жан­ре бре­виа­рия (крат­ко­го из­ло­же­ния). Основными ис­точ­ни­ка­ми для Евтропия бы­ли со­чи­не­ния Ли­вия, Фло­ра Ан­нея, Све­то­ния Транк­вил­ла, Ге­ро­диа­на, ве­ро­ят­но, до­ку­мен­ты императорской кан­це­ля­рии. Евтропий из­ла­гал ма­те­ри­ал ан­на­ли­сти­че­ски (смотри Ан­на­лы), в книгах VII-X вклю­че­ны био­гра­фические очер­ки им­пе­ра­то­ров. Наи­боль­шее вни­ма­ние уде­лял внеш­не­по­ли­тической ис­то­рии, под­чёр­ки­вая важ­ное зна­че­ние тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния Римского государства, с це­лью по­ка­зать со­вре­мен­ни­кам при­мер бла­го­де­тель­но­го прав­ле­ния. Бре­виа­рий Евтропия слу­жил учеб­ни­ком, около 381 года он был пе­ре­ве­дён на греческий язык. Его труд очень ин­фор­ма­ти­вен, не­смот­ря на встре­чаю­щие­ся не­точ­но­сти.

Сочинения:

Бре­виа­рий от ос­но­ва­ния Го­ро­да. СПб., 2001.