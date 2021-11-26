ЕВНАПИЙ

Позднеримский историк и софист.

Е. – ученик философа-неоплатоника Хрисанфия, ставшего впоследствии воспитателем Юлиана Отступника. В 360-х гг. Е. получил образование также в афинской риторской школе христианского философа Проэресия, еще одного учителя императора Юлиана.

Авторству Е. принадлежат целиком дошедшие «Жизнеописания софистов» и сохранившееся в отрывках «Продолжение истории Дексиппа» в 14 книгах. В историческом сочинении Е., охватывающим время от смерти императора Клавдия II (270) до 404 г., центральное место занимает правление Юлиана Отступника: автор его высоко оценивает, в отличие от Константина Великого, подвергнутого резкой критике.

Сочинения:

Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Дестуниса, прим. Г. Дестуниса. СПб., 1860;

Жизни философов и софистов. / Пер. с греч. Е.В. Дарк и М.Л. Хорькова // Римские историки IV в. / Отв. ред. М.А. Тимофеев. М., 1997;

The fragmentary classicising historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus / Greek text with English transl. by R.C. Blockley: In 2 vols. Liverpool, 1981.

Автор статьи: А. Н. Слядзь