ДОНАТ, ЭЛИЙ (лат. Aelius Donatus)

Римский грамматик, учитель Иеронима Стридонского .

О жизни Доната нам ничего не известно, кроме того, что в Риме у него была своя риторическая школа; ему принадлежали сочинения по грамматике и филологии.

Донат был автором двух грамматик. «Малая грамматика» предназначалась для начинающих изучать латынь, в ней в форме вопросов и ответов рассматривались 8 частей речи. «Большая грамматика» предназначалась для тех, кто желал ближе познакомиться с языком; в ней речь шла о стилистике и вопросах риторики. Обе грамматики быстро стали популярны, вскоре Сервий написал к ним комментарий, а в средние века они использовались как учебники. Они опирались на тех же предшествующих авторов, что и Харисий и Диомед. Донат попытался ввести одну из первых в античности систему знаков препинания: он использовал точки, находящиеся на разном уровне, чтобы обозначить интонационные паузы, приблизительно соответствующие нашим запятой, двоеточию и точке.

Кром того, Донату принадлежат комментарии к Теренцию и Вергилию. Комментарий к Теренцию сохранился до нашего времени, правда, со вставками, сделанными в позднейшее время. В нем рассматривается жизнь Теренция, история комедии как литературного жанра, а также вступления и пояснения к 5 комедиям (комментарии к одной из них утрачены). Скорее всего, он был составлен из предшествующих комментариев. Из комментария к Вергилию сохранились предисловие, которое в значительной степени повторяет данные недошедшей биографии Вергилия Светония, жизнеописание поэта и введение к «Буколикам». Не исключено, что этот комментарий лег в основу работы Сервия и вошел в ее состав.

Комментариями Доната пользовались Иероним, Сервий и Присциан.