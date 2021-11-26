БИБЛИОТЕКИ В АНТИЧНОСТИ

Первые греческие библиотеки появились при дворах тиранов-покровителей искусств и наук: Писистрата афинского и Поликрата Самосского .

Владельцами значительных частных собраний были Еврипид, Аристотель , Фео­фраст. В Афинах существовал книжный рынок, известный уже во времена Сократа. Первую публичную Б. основал тиран Клеарх в Гераклее (Понт, IV в. до н. э.).

При отсутствии книжного дела, когда каждую книгу нужно было отдельно переписать, сверить и исправить, составление Б. являлось делом дорогостоящим и трудным. Более систематический характер собирание книг приобретает в эпоху эллинизма.

Самой знаменитой Б. в Античности была Б. в Александрии, основанная Птолемеем Лагом и расширенная Птолемеем II Филадельфом( смотрите Птолемеи ). Она состояла из двух отделов: первый находился в Мусейоне и содержал ок. 700 тыс. папирусных свитков. Этот отдел погиб от пожара в 47 до н. э., когда Цезарь поджег стоявший в гавани египетский флот. Второй, меньший, отдел помещался в Серапеуме.

После пожара Антоний, пытаясь частично возместить ущерб, нанесенный римлянами, подарил Клеопатре 200 тыс. свитков. При Домициане древние рукописи Александрийской Б. были заменены вновь переписанными.

Окончательно александрийская Б. погибла в период ожесточенных столкновений между язычниками и христианами, которые в 391 разрушили Серапеум.

Вторая крупнейшая Б. находилась в Пергаме; она насчитывала ок. 100 тыс. папирусных , а затем пергаментных свитков. В обеих Б. существовали постоянно пополнявшиеся каталоги с критической оценкой произведений.

В Риме первой частной Б. была Б. Эмилия Павла. По словам Витрувия, хорошая Б. считалась обязательной для воспитанного человека. Первую общественную Б. в Риме устроил Азиний Поллион в атриуме храма Свободы на Авентинском холме. Позже возникли другие Б., основанные императорами Августом , Тиберием, Веспасианом, Домицианом, Траяном и др.

В IV в. в Риме было 28 публичных Б. В период распространения христианства появились Б. при больших храмах, а затем в монастырях (см. Библиотеки в Средневековье ), благодаря которым в основном сохранились античные литературные памятники.

Автор статьи: В. С. Ленская.

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