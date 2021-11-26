АВРЕЛИЙ ВИКТОР СЕКСТ (лат. Sextus Aurelius Victor)

Римский историограф, автор сочинения «О цезарях», содержащего краткие биографии римских императоров от Августа до Констанция II (по 361).

Занимал высокие посты ( префект Рима в 389). В корпус А. В. традиция включила ряд не принадлежащих ему произведений, в частности «О знаменитых мужах города Рима».

Сочинения:

Секст Аврелий Виктор. История Рима / Пер. и вступ. ст. В. С. Соколова // ВДИ. 1963. № 4. С. 213–257.

Автор статьи: В. А. Головина.