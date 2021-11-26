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АВРЕЛИЙ ВИКТОР СЕКСТ (лат. Sextus Aurelius Victor)
Римский историограф, автор сочинения «О цезарях», содержащего краткие биографии римских императоров от Августа до Констанция II (по 361).
Занимал высокие посты (префект Рима в 389). В корпус А. В. традиция включила ряд не принадлежащих ему произведений, в частности «О знаменитых мужах города Рима».
Сочинения:
Секст Аврелий Виктор. История Рима / Пер. и вступ. ст. В. С. Соколова // ВДИ. 1963. № 4. С. 213–257.
Автор статьи: В. А. Головина.
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