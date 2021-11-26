АПУЛЕЙ Луций (Lucius Apuleius)

Древнеримский философ, ритор и беллетрист.

Родился в Мадавре (Нумидия) в состоятельной семье. Учился в Карфагене и Афинах , где изучал философию Платона, много путешествовал по Греции и Востоку, где познакомился с различными мистическими культами. Был практикующим юристом в Риме. Вернувшись в Африку, женился на богатой вдове Эмилии Пудентилле. Вызванный в суд родственниками жены, которые обвинили его в том, что он склонил Пудентиллу к браку с помощью магии, А. произнес речь «О магии, или Апология». В этом сохранившемся сочинении А. заметно влияние неоплатоновской философии и восточного мистицизма. После суда, где он был оправдан, А. переехал в Карфаген и стал жрецом императорского культа в провинции Африка, выступая во многих городах этой провинции в качестве ритора и философа. А. является автором многих произведений, но мировую славу ему принес роман «Метаморфозы», или «Золотой осел». Сюжет романа заимствован из Лукиана («Луций, или Осел») и дополнен из различных других источников; роман написан в сатирическом жанре и украшен поэтическими и романтическими вставками. В «Метаморфозах» описываются приключения молодого Луция из Коринфа, превращенного с помощью магии в осла и претерпевшего множество испытаний в поисках роз, которые в соответствии с магическими секретами должны были вернуть ему человеческий облик. Поневоле становясь свидетелем людских разговоров, он видит многие человеческие низости и пороки. Наконец, получив желанные розы из рук жреца Исиды, он вновь превращается в человека и с тех пор становится служителем и почитателем Исиды. В основное действие «Метаморфоз» вставлено множество различных новелл, самая яркая из которых — большая новелла о любви Амура и Психеи, где аллегорически изображается судьба души человека (Психея), спасаемой через любовь (Амур). В качестве исторического источника «Метаморфозы» представляют красочную картину быта и нравов современной автору эпохи. Роман имеет большую ценность и как литературное произведение, а новелла о Амуре и Психее не раз вдохновляла позднейших писателей и художников разных стран. Кроме «Метаморфоз» под именем А. до нас дошли следующие произведения: «Об учении Платона» — попытка в кратком виде изложить философию Платона; «О божестве Сократа» — из­ложение учения Платона о даймонах, посредниках между богами и людьми; «Флориды» — извлечения из его речей различного содержания; «О мире» — переложение трактата Псевдо-Аристотеля. А. писал ви­тиеватым, так называемым «азианским» сти­лем, переполненным риторическими фигурами и представлявшим собой смешение слов и выражений, принадлежавших разным периодам и разным видам литературы. Мировоззрение А. также эклектично: к учению Платона, поклонником которого он сам себя называл, примешиваются пифагорейские, египетские и иудейские элементы. А. пользовался почетом и уважением среди современников и был удостоен двух прижизненных статуй — в Мадавре и Карфагене.

Автор статьи: Ленская В.С.