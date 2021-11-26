АММИАН МАРЦЕЛЛИН

Наиболее значительный позднеримский историк, писавший на латинском языке как «бывший солдат и грек по происхождению».

А. М. родился в Антиохии в семье состоятельного куриала. В раннем возрасте вступил в личную императорскую гвардию; с 353 служил на Востоке, в Германии и Галлии, Месопотамии; затем вернулся в Антиохию; в 363 принимал участие в персидском походе императора Юлиана . Вскоре после гибели последнего А. М. вышел в отставку и жил в Антиохии, занимаясь литературным творчеством и совершая поездки по Египту, Греции и Фракии; в 380-е переехал в Рим, где и написал свой исторический труд, первая часть которого, опубликованная в 392, встретила благожелательный прием. А. М. был вхож в кружок образованнной римской языческой аристократии, возглавляемой сенатором Квинтом Аврелием Симмахом , однако сам не принадлежал ни к одной из влиятельных групп, поскольку не был ни христианином, ни сенатором, ни германцем. Главный труд А. М. — «Деяния» — состоял из 31 книги. Продолжая «Историю» Тацита, автор описывал события от начала правления Нервы (96–98) до гибели императора Валента в битве с готами при Адрианополе (378). Первые 13 книг, охватывавшие период 96–352, утрачены. Сохранившиеся 18 книг (14–31) посвящены промежутку времени с 352 по 378, вместившему события, современником которых был сам автор. В историческом повествовании А. М. хронологический принцип сочетается с географическим, что продиктовано, в частности, необходимостью рассказать о событиях, происходивших в одно и то же время на просторах огромной Римской империи. Автор опирается как на собственный опыт, наблюдения и рассказы очевидцев, так и на документы и разнообразные сведения, почерпнутые из вторых рук. А. М. знаком с сочинениями Ливия, Саллюстия, во многом ориентируется на Тацита, прослеживается влияние Полибия и Диона Кассия, а также Плутарха . Однако А. М. — оригинальный латинский прозаик, жанровый характер его «Деяний» «колеблется между историографией, биографией, воспоминаниями и энциклопедией» (М. фон Альбрехт). А. М. — консерватор и моралист. Политические взгляды его тесно связаны с его морально-этическими представлениями: причины упадка Рима — нравственного порядка, они кроются в поведении людей. В добродетелях правителя он видит лекарство для ран империи; отсюда исключительная важность образа Юлиана как идеального государя. А. М. — приверженец традиционной античной философии, веры в единое высшее верховное божество, которое правит миром и судьбами людей, свободных в своем моральном выборе, но божественная справедливость наказывает злодеяние.

Сочинения:

Ammiani Marcellini Rerum Gestarum libri qui supersunt / Ed. W. Seyfarth et al. Lpz., 1978; Аммиан Марцеллин. История / Пер. Ю. Кулаковского при участии проф. А. Сонни. Киев, 1906–1908. Т. 1–3 (СПб., 1994 перепеч.).

Автор статьи: Ляпустина Е.В.