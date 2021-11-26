АФИНЕЙ (греч. Ἀθηναῖος)

Древнегреческий грамматик рубежа II—III вв.

Родился в Навкратисе, жил в Александрии, затем в Риме. Автор сочинения Δειπνοσοφισταί («Пир мудрецов») в 30 книгах, до нас дошло только 15. Написано в жанре застольных бесед, восходящем еще к «Пиру» Платона. Действие происходит в доме богатого римлянина Ларенсия, пригласившего на пир людей различных профессий — философов, филологов, музыкантов, врачей и др. Гости ведут беседы на самые разные, чаще всего незначительные темы (кулинария, эротика, музыка, игры, танцы и т. п.), демонстрируя при этом необыкновенную эрудицию и начитанность: в 15 книгах «Пира мудрецов» содержится более 1500 цитат из 800 авторов. Особое внимание уделяется разбору отдель­ных слов (хотя и в довольно легкомысленной форме), в чем ощущается влияние александрийской филологической школы. В ходе работы А. пользовался богатыми фондами Александрийской библиотеки (смотрите в статье Библиотеки в Античности ) , справочниками и лексиконами, составленными александрийскими грамматиками. Сохранение отрывков из утраченных сочинений греческих авторов является основным достоинством произведения А.

Сочинения:

Пир мудрецов. М., 2003 (т. 1); 2010 (т. 2).

Автор статьи: Ленская В.С.

© Российская Историческая Энциклопедия