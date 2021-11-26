АЦИЛИЙ, ГАЙ (лат. Gaius Acilius)

Римский историк середины II в. до н.э.

Гай Ацилий происходил из знатной сенаторской плебейской семьи. В 155 г. до н.э. он был переводчиком знаменитого философского посольства в Рим, которое должно было урегулировать вопрос о штрафе афинян за разрушение города Оропа, в составе академика Карнеада , перипатетика Критолая и стоика Диогена Вавилонского . Это посольство стало важной вехой в греко-римских интеллектуальных отношениях.

Гаю Ацилию принадлежит историческое произведение, написанное на греческом языке. Позже оно будет переведено на латынь неким Клавдием (иногда переводчика отождествляют с Клавдием Квадригарием , но надежных доказательств этого нет). Сочинение Ацилия начиналось с римской праистории и было доведено до современности; самое позднее известное нам упомянутое там событие относится к 184 г. до н.э. Ацилий полагает, что Рим – греческая колония. Он исторически анализирует события культурной истории. Известен анекдот, который Ацилий привел в своей книге – рассказ о диалоге между побежденным Ганнибалом и победителем Сципионом, где можно увидеть и эллинистическое влияние, и любовь римлян к меткому слову.