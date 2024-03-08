ТАЛАТАТЫ

Талатáты — небольшие блоки из песчаника стандартных размеров, около 52×26×22 см, применявшиеся в строительстве исключительно во время правления Аменхотепа IV (Эхнатона). Термин имеет арабское происхождение и связан с числом «3» ( араб . talatât), что соответствовало длине Т. при измерении раскрытой ладонью. Ввиду малых размеров Т. может легко переносить один человек. Это «каменный кирпич», имитирующий кирпич сырцовый, известный египтянам с зарождения их цивилизации. Когда храмы Эхнатона были разрушены, Т. использовали для заполнения пилонов храмов Карнака. Общее количество извлеченных из пилонов Т. оценивается в 80–90 тыс. Малые размеры блоков способствовали активной незаконной торговле ими, многие Т. находятся в частных коллекциях. Египтологи проделали большую работу по воссозданию их рельефов, отличающихся высокой детализацией и реализмом; они являются важнейшим источником информации об Амарнском периоде.

Лит. : Smith R. W., Redford D. B . The Akhenaten Temple Project. Warminster, 1976. Vol. 1. Initial discoveries; Vergnieux R., Belov A . Les scènes navales figurées sur les talatat du IXe pylône de Karnak. Le Caire (в печати). А. А. Белов .