СИСТР (др.-греч. σεῖστρον от σείω ‒ «трясти», лат. sistrum)

Древний ударный (перкуссионный) музыкальный инструмент.

Античный систр восходит к древнеегипетской культовой трещотке. Последняя представляла собою пластину из меди или бронзы шириной от 30 до 76 см U-образной формы, в узкой части крепившуюся к ручке. По бокам этой «подковы» проделывались небольшие отверстия, через которые продевались металлические же прутики разной величины с загнутыми крючком концами. На них нанизывались тонкие пластины, кольца, диски и т.п., издававшие при встряхивании и сотрясании разные звуки. Египетский систр назывался сехем (sḫm) – более простая разновидность – и сесешет (sššt), систр-наос. Из Древнего Египта культовая трещотка широко распространилась по всему Средиземноморью; её пик популярности приходится на эллинистическое и римское время, когда в моду вошли всевозможные синкретические культы. Систр являлся одним из главных атрибутов Исиды, неизменно сопровождая появление богини или её жрецов: неслучайно, когда богиня является Луцию, герою романа Апулея , в правой руке она держит именно этот музыкальный инструмент (Apul. Met. XI, 4). Древние египтяне были убеждены в магических свойствах издаваемых трещоткой звуков. В трактате Плутарха «Об Исиде и Осирисе» – своеобразном сплаве египетской мифологии и теологии с греческой философской мыслью и гностической традицией – находим такое любопытное описание систра и его качеств: «…Систр является символом того, что все сущее по необходимости сотрясается и никогда не прекращает круговращения; напротив, все заснувшее и потухшее как бы расталкивается и пробуждается. Рассказывают, что с помощью систров отпугивают и отражают Тифона < …>. К тому же верхняя часть систра кругообразна, и дуга охватывает четыре сотрясаемых предмета; ведь и часть мира, подверженная рождению и смерти, объемлется лунной сферой и все в ней движется и изменяется через четыре стихии: огонь, землю, воду и воздух. На дуге систра, сверху, высекают кота с человеческим лицом, а внизу, под тем, что сотрясается, в одном месте — лицо Исиды, в другом — лицо Нефтиды, обозначая ликами рождение и смерть, ведь именно они суть перемещение и движение элементов» (перевод Н.Н. Трухиной).

Иллюстрации :

1. Нефертари, жена Рамсеса II, держащая систр (из Абу Симбела);

2. Систр. I -II в. Metropolitan Museum of Art.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева