СЕРЕХ

Серéх — термин, которым в египтологии именуют род сложного иероглифического символа: фрагмент декорированного фасада раннего царского дворца и царское имя, вписанные в прямоугольную рамку и увенчанные изображением Хора-сокола (небесного божества, воплощения царя и защитника государства).

Лит .: Quirke S . Who were the pharaohs? London, 1990. P. 19–23; O’brien A. The Serekh as an Аspect of the iconography of early kingship // Journal of the American Research Center in Egypt. 1996. Vol. 33. P. 123–137. В. А. Головина.