Рамессеум

Рамессеум — заупокойный храм Рамсеса II (1279–1212 до н. э.) в Западных Фивах; строился около 30 лет; архитектор(?) — Пенра из Коптоса; изначальное название — «Дом миллионов лет Усер-­Маат-­Ра Сетепенра [тронное имя Рамсеса II ], единившегося с Фивами во владении Амона». Один из крупнейших храмов в Египте. Включал два внутренних двора; два пилона с рельефами и текстами из Кадешской битвы (см. Рамессиды ); несколько гипостилей с колоннами, часовни (священной барки, «астрономической», библиотеки(?), святилища Амона и др.). В комплекс входил царский дворец, а также подсобные помещения (сокровищница, зернохранилища, мастерские и др.). На верхнем дворе установлен гранитный колосс Рамсеса II (до 20 м высотой), напротив — 9‑метровая статуя его матери. Храм сильно разрушен: в XXII династии использовался как некрополь; в I в. превращен в христианскую церковь; использовался для добычи камня. Название Р. предложил Ж.-Ф. Шампольон (1829), считавший храм «величайшим из всего построенного в Фивах».

Лит.: Lexicon der Ægyptologie / Ed. W. Helck, E. Otto, W. Westendorf. Bd. V. Wiesbaden, 1984. S. 91–98; Encyclopedia of Archaeology of Ancient Egypt / Ed. K. Bard. London–New York, 1999. S. 992–994; Wilkinson R. H. The Complete Temples of Ancient Egypt. Cairo, 2005. В. А. Головина.