ПАЛЕРМСКИЙ КАМЕНЬ
ПАЛЕРМСКИЙ КАМЕНЬ - фрагмент плиты из диорита (43,5×25×6,5 см; предположительные размеры самой плиты - 210×60 см), обе стороны которой разграфлены на клеточки, содержащие записи событий по годам; древнеегипетская летопись.
Начинаются с девяти имён додинастических царей Нижнего Египта, которым, возможно, предшествовали цари Верхнего Египта. С I династии, кроме имени царя, обязательно указывается высота подъёма Нила (в локтях, пядях, ладонях и пальцах), а отдельные года правлений именуются по важным событиям: религиозные праздники, создание храмов и освящение статуй бога или царя, фискальные мероприятия [повинность «сопровождения Хора (Гора)»; позднее регулярный счёт «золота и полей», а затем и скота].
С IV династии записи становятся ещё подробнее (военные действия, торговые экспедиции, строительство ладей, дарение царём земель храмам, жертвоприношения богам, сооружение пирамид), но обрываются на Нефериркаре, третьем царе V династии, поэтому Палермский камень датируется этим временем.
Данных о происхождении этого важного исторического источника, дополняющего царские списки Манефона, нет. С 1877 года хранится в Археологическом музее города Палермо (отсюда название). Известны пять небольших фрагментов, вероятно, этой же плиты в Каирском музее и один фрагмент в коллекции Университетского колледжа (музей Питри) в Лондоне.