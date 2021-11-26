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МИЛЛЕФЬОРИ
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МИЛЛЕФЬОРИ - техника изготовления стеклянных изделий.
Узор в виде множества пёстрых розеток получается в результате спекания нарезанных поперёк цветных стеклянных палочек. Техника миллефьори зарождается во 2-й половине II-го тысячелетия до н. э. в Египте или на Ближнем Востоке; распространяется с эпохи эллинизма; с XV века н. э. широко применялась в венецианском стеклоделии. В искусстве эмали миллефьори - пластинки с пёстрым геометрическим орнаментом.
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