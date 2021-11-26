МЕЙДУМ
Комплекс древнеегипетских памятников близ современной деревни Мейдум, на западном берегу Нила, в 75 км к югу от Каира (Египет).
Включает пирамидный комплекс и некрополь IV династии (27–26 вв. до н. э.), припирамидное поселение (в папирусах V династии известно как Джед- Снофру), некрополь 1-го тыс. до н. э. Раскопки Ф. О. Ф. Мариета (1871), У. М. Питри (1892, 1910, 1912) и др. Пирамида перестраивалась 3 раза; первоначально имела 7, затем 8 ступеней, на последнем этапе – гладкие грани, выс. 85 или 92 м (ныне выс. 65,4 м), длину стороны основания 144 м (первоначально – 108 м). Предполагалось, что её облицовка обрушилась в древности; совр. исследователи считают, что сооружение не было завершено; форму башни пирамида приобрела из-за её использования, по крайней мере, с эллинистич. времени, в качестве каменоломни (до выс. ок. 25 м пирамида засыпана щебнем). Погребальная камера с потолком уступами находится внутри пирамиды на уровне поверхности земли, в отличие от камер при III династии, высеченных в скальном грунте. В пирамидный комплекс, окружённый массивной стеной, входили: сателлитная пирамида (реконструируемая выс. ок. 16 м, полностью разрушена) к югу от основной; с вост. стороны – небольшое святилище (вероятно, верхний поминальный храм) с 2 стелами без надписей (выс. по 4 м); церемониальная дорога, ведущая, по-видимому, в нижний (долинный) храм (не раскапывался). Первоначальные варианты пирамиды приписываются царю Хуни (III династии), поздний – его сыну Снофру, который похоронен в Дахшуре У сев.-вост. угла пирамиды расположена огромная мастаба с погребением (предположительно умерший наследник престола) в гранитном саркофаге. К северо-востоку от пирамидного комплекса находился спланированный заранее некрополь родных и вельмож Снофру, двойные мастабы которого прославились находками (ныне – в Египетском музее): статуи царевича Рахотепа и его жены Нофрет (раскрашенный известняк); настенная роспись с изображением гусей из гробницы Нефермаата; рельефы, выполненные в уникальной технике (с инкрустацией из цветного глухого стекла). На ряде сооружений обнаружены надписи паломников 2-го тыс. до н. э.
Автор статьи: О. В. Томашевич.