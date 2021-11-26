МАНЕФОН

Манефон (грецизированная форма имени Μανέθων и другие написания; точное египетское соответствие неизвестно, возможно, Мери-эн-Джехути «Возлюбленный Тотом», Мери-нечер-аа «Возлюбленный богом великим» или подобное) (конец IV — начало III в. до н. э.) — древнеегипетский жрец и историк. Родился в г. Севенните в Дельте Нила, содействовал созданию культа Сараписа (Сераписа) при Птолемее I в конце 280-х до н. э., расцвет деятельности — по-видимому, царствование Птолемея II (282—246 до н. э.). Сотрудничал с царями македонского дома Птолемеев и стремился обеспечить их лояльность к египтянам, в т. ч. показывая глубокую древность их культуры. Автор труда по истории Египта (Αἰγυπτιακά — букв . «Египетские дела»), по его религии и мифологии («Священная книга» — Ἱερὰ βίβλος), возможно, других произведений. Исторический труд М. представлял собой перечисление египетских царей, сгруппированных в 30 династий (по принципу родства и происхождения из одного города), с описаниями их деяний, видимо, часто имевшими форму новелл. Делился на 3 так называемых томоса — книги, каждая из которых отражала большой цикл истории Египта с фазами восхождения, расцвета и упадка. Сведения М. по хронологии египетских царствований очень ценны. Произведения М. известны лишь во фрагментах (обширная цитата рассказа о завоевании Египта гиксосами в трактате Иосифа Флавия «Против Апиона», царский список в передаче христианских хронографов, сведения религиозного содержания в передаче Плутарха и Евсевия и др.).

Соч .: Manetho. With an English translation by W. G. Waddell. Cambridge (Ma)—London, 1980.

Лит .: Helck W. Untersuchungen zu Manetho und den agyptischen Konigslisten. Berlin, 1956; Redford D. B. Pharaonic Kings-Lists, Annals and Day-Books: A Contribution to the Study of the Egyptian Sense of History. Missisauga, 1986. P. 297—332; Струве В. В. Манефон и его время. СПб., 2003; Gozzoli R. B. The Writing of History in Ancient Egypt during the First Millenium B.C. (ca. 1070—180 BC). Trends and Perspectives. London, 2006. P. 191—225; Ладынин И. А. «Снова правит Египет!» Начало эллинистического времени в концепциях и конструктах позднеегипетских историографии и пропаганды. М.–СПб., 2017. С. 19—74; Немировский А. А. «Пастухи и фиванцы». Выделение и продолжительность династий гиксосского времени (XV—XVII) в труде Манефона. М., 2019. И. А. Ладынин.