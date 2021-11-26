КОПТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

КОПТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература на коптском языке.

Бы­ла рас­про­стра­не­на сре­ди егип­тян в пер­вые ве­ка н. э. до арабского за­вое­ва­ния (VII век), а так­же сре­ди час­ти на­се­ле­ния Егип­та, со­хра­нив­шей хри­сти­ан­ст­во, по­сле араб ского за­вое­ва­ния и до XVIII века.

Наи­бо­лее ран­ние тек­сты - за­пи­си греческими бу­к­ва­ми египетских за­кли­на­ний. Пер­вые письменные па­мят­ни­ки коптской литературы - пе­ре­во­ды биб­лей­ских книг с греческого языка.

В первой половине IV века воз­ник­ла ори­ги­наль­ная коптская литература, раз­ви­вав­шая­ся пре­имущественно в мо­на­сты­рях: мо­на­стыр­ский ус­тав, по­уче­ния, про­по­ве­ди и по­сла­ния Па­хо­мия Ве­ли­ко­го; со­чи­не­ния его уче­ни­ков Фео­до­ра и Хор­си­эсе. Сфор­ми­ро­вал­ся жанр мар­ти­ро­ло­га; из­вес­тен цикл, при­пи­сы­вае­мый Юлию из Кбах­са (IV век). Круп­ней­ший пи­са­тель конца IV- первой половины V веков - Ше­ну­те, на­стоя­тель Бе­ло­го монастыря в Верх­нем Егип­те: в его по­сла­ни­ях и про­по­ве­дях, от­ме­чен­ных вы­со­ким сти­ли­стическим мас­тер­ст­вом, ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся ал­ле­го­рии и мис­тическая сим­во­ли­ка. Со­хра­ни­лись био­гра­фия Ше­ну­те и по­сла­ния, на­пи­сан­ные его пре­ем­ни­ком Бе­сой (V век).

Боль­шое ме­сто в коптской литературе за­ни­ма­ли из­ре­чения пус­тын­ни­ков, ле­ген­ды о мо­на­хах и от­шель­ни­ках (цикл ле­генд о мо­на­сты­ре Ши­эт). К об­шир­ной жи­тий­ной литературе при­мы­ка­ет ле­ген­да об Ил­ла­рии, до­че­ри им­пе­ра­то­ра Зе­но­на, ко­то­рая под ви­дом мо­на­ха слу­жи­ла в мо­на­сты­ре. На хри­сти­ан­ском Вос­то­ке бы­ли хо­ро­шо из­вест­ны ска­за­ния о мо­на­хах Нит­рий­ской пус­ты­ни; не­ко­то­рые из них во­шли в рус­ские Че­тьи-Ми­неи.

Пе­ре­вод­ная литература доа­раб­ско­го пе­рио­да, по­ми­мо биб­лей­ских тек­стов, пред­став­ле­на гно­стическими со­чи­не­ния­ми (тек­сты в со­ста­ве Наг-Хам­ма­ди ру­ко­пи­сей, ори­ги­на­лы ко­то­рых б. ч. не­из­вест­ны), ма­ни­хей­ски­ми тек­ста­ми из Ма­ди­нат-Ма­ди, про­из­ве­де­ния­ми дея­те­лей ран­ней хри­сти­ан­ской Церк­ви (Иг­на­тия Ан­ти­охий­ско­го, Кли­мен­та Алек­сан­д­рий­ско­го и др.), цер­ков­ных ие­рар­хов Егип­та, пи­сав­ших по-гре­че­ски. Мно­гие копт­ские про­из­ве­де­ния, в свою оче­редь, пе­ре­во­ди­лись на эфи­опский, арабский, си­рий­ский и др. язы­ки; ис­то­рический труд «Хро­ни­ка», от­но­ся­щий­ся ко вре­ме­ни арабского за­вое­ва­ния, со­хра­нил­ся лишь в пе­ре­во­де на эфи­опский язык.

По­сле арабского за­вое­ва­ния на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся сло­вес­ность свет­ско­го раз­вле­ка­тель­но­го ха­рак­те­ра. В конце I тысячилетия воз­ник­ла по­эзия, поя­ви­лись за­пи­си ска­зок, ле­генд, за­га­док. По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись сти­хо­твор­ные про­из­ве­де­ния в фор­ме диа­ло­га: ле­ген­да об Ар­хел­ли­те, по­ве­ст­вую­щая о ге­рое, раз­оча­ро­вав­шем­ся в мир­ской жиз­ни и ушед­шем в мо­на­стырь; сказ­ка о Фео­до­сии и Дио­ни­сии - двух ни­щих бат­ра­ках, из ко­то­рых один ста­но­вит­ся им­пе­ра­то­ром, а дру­гой ар­хи­епи­ско­пом. Ряд пе­сен-ска­зок по­свя­щён ца­рю Со­ло­мо­ну и ца­ри­це Сав­ской. Со­хра­нив­шие­ся лишь во фраг­мен­тах «Ро­ман о Кам­би­се» и копт­ская пе­ре­ра­бот­ка «Ро­ма­на об Алек­сан­д­ре» (см. «Алек­сан­д­рия») сви­де­тель­ст­ву­ют о бы­то­ва­нии в коптской литературы круп­ных по­ве­ст­во­вательных жан­ров.

В XI-XII веках в ре­зуль­та­те вы­тес­не­ния копт­ско­го язяка араб­ским коп­т­ская литературная тра­ди­ция ста­ла уга­сать. На­чи­ная с XIII-XIV веков со­з­да­ют­ся со­чи­не­ния на мёрт­вом книж­ном копт­ском языке («Жи­тие Ио­ан­на Фа­нид­жой­ского», XIII-XIV веков; ано­ним­ная по­эма «Триа­дон», XIV век). До XVIII века на копт­ском языке со­чи­ня­лись пре­имущественно цер­ков­ные гим­ны.

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