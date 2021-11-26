КАПИТЕЛЬ
КАПИТЕЛЬ - архитектурный элемент, одна из трёх основных частей колонны и её модификаций.
Будучи оформлением верхнего края вертикальной опоры, капитель принимает на себя тяжесть антаблемента и передаёт её стволу. В Древнем Египте капитель имела вид бутонов лотоса и папируса, пучка листьев пальмы, головы богини Хатхор и др. В классической архитектуре тип капители и её архитектурно-художественный характер зависят от того, к какому ордеру архитектурному она принадлежит (тосканская, дорическая, ионическая, коринфская, композитная).
Капитель делится по вертикали на несколькой частей. Верхняя, обязательная для всех ордеров часть - абак; в тосканском и дорическом ордерах к нему добавляются эхин и шейка; в ионическом ордере шейка обычно отсутствует, но между абаком и эхином имеется подушка с волютами; в коринфском ордере абак лежит на богато украшенном колоколе; в композитном ордере между колоколом и абаком помещается ионический эхин с волютами. Виды неклассической капители весьма разнообразны (капитель с протомами львов и быков в ахеменидском Иране, средневековые кубические, лиственные, сталактитовые, фигурные капители и др.).
Иллюстрация:
Типы капителей: 1 - тосканская; 2 - дорическая; 3 - ионическая; 4 - коринфская; 5 - композитная. Архив БРЭ.