КАПИТЕЛЬ

КАПИТЕЛЬ - архитектурный элемент , одна из трёх основных частей колонны и её модификаций.

Бу­ду­чи оформ­ле­ни­ем верх­не­го края вер­ти­каль­ной опо­ры, капитель при­ни­ма­ет на се­бя тя­жесть ан­таб­лемен­та и пе­ре­да­ёт её ство­лу. В Древ­нем Егип­те капитель име­ла вид бу­то­нов ло­то­са и па­пи­ру­са, пуч­ка ли­сть­ев паль­мы, го­ло­вы бо­ги­ни Хат­хор и др. В клас­сической ар­хи­тек­ту­ре тип капители и её ар­хитектурно-ху­дожественный ха­рак­тер за­ви­сят от то­го, к ка­ко­му ор­де­ру ар­хи­тек­тур­но­му она при­над­ле­жит (тос­кан­ская, до­ри­че­ская, ио­ни­че­ская, ко­ринф­ская, ком­по­зит­ная).

Капитель де­лит­ся по вер­ти­ка­ли на несколькой час­тей. Верх­няя, обя­за­тель­ная для всех ор­де­ров часть - абак; в тос­кан­ском и до­ри­че­ском ор­де­рах к не­му до­бав­ля­ют­ся эхин и шей­ка; в ио­ни­че­ском ор­де­ре шей­ка обыч­но от­сут­ст­ву­ет, но ме­ж­ду аба­ком и эхи­ном име­ет­ся по­душ­ка с во­лю­та­ми; в ко­ринф­ском ор­де­ре абак ле­жит на бо­га­то ук­ра­шен­ном ко­ло­ко­ле; в ком­по­зит­ном ор­де­ре ме­ж­ду ко­ло­ко­лом и аба­ком по­ме­ща­ет­ся ио­ни­че­ский эхин с во­лю­та­ми. Ви­ды не­клас­сической капители весь­ма раз­но­об­раз­ны (капитель с про­то­ма­ми львов и бы­ков в ахе­ме­нид­ском Ира­не, сред­не­ве­ко­вые ку­би­че­ские, ли­ст­вен­ные, ста­лак­ти­то­вые, фи­гур­ные капители и др.).

Иллюстрация:

Ти­пы ка­пи­те­лей: 1 - тос­кан­ская; 2 - до­ри­че­ская; 3 - иони­че­ская; 4 - ко­ринф­ская; 5 - ком­по­зит­ная. Архив БРЭ.

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